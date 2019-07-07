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07 Липень 2019, Київ 22:45
Новини | Політика

«Россия 24» і український канал з орбіти Медведчука проведуть спільний телеміст

Російський ведучий Дмитро Кисельов повідомив, що телеміст триватиме 2 години і відбудеться ввечері 12 липня

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Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський державний канал «Россия 24» проведедуть спільний телеміст «Надо поговорить» 12 липня. Як повідомив у програмі «Вести недели» російський ведучий Дмитро Кисельов, двогодинний телеміст відбудеться найближчої п’ятниці о 18-й годині.

Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на сторінці у Facebook засудила проведення такого телемосту.

«Телемости, діалоги – це все прекрасно. Але лише тоді, коли Росія піде з українського Донбасу і Криму. Все решта – зрада. Крапка», – написала вона.

/**/ /**/ /**/ Козак заявляє про плани створити на базі трьох каналів інформційний медіахолдинг «Новини»
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