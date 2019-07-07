«Россия 24» і український канал з орбіти Медведчука проведуть спільний телеміст

Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський державний канал «Россия 24» проведедуть спільний телеміст «Надо поговорить» 12 липня. Як повідомив у програмі «Вести недели» російський ведучий Дмитро Кисельов, двогодинний телеміст відбудеться найближчої п’ятниці о 18-й годині.

Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на сторінці у Facebook засудила проведення такого телемосту.

«Телемости, діалоги – це все прекрасно. Але лише тоді, коли Росія піде з українського Донбасу і Криму. Все решта – зрада. Крапка», – написала вона.

У червні до орбіти співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука потрапив телеканал Zik. Кум російського президента Володимира Путіна через своїх союзників має вплив на ще два інформаційні телеканали – «112. Україна» та NewsOne.