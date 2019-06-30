Прес-служба Медведчука заперечує інформацію про покупку ним «Інтера»

Прес-служба співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука заперечує інформацію про покупку ним частини телеканалу «Інтер».

«Ряд ЗМІ поширює неправдиву інформацію про нібито придбання Медведчуком телеканалу «Інтер». Ця інформація не відповідає дійсності. Немає ні факту придбання каналу або частки в ньому, ні будь-яких планів щодо здійснення подібної угоди», – заявили в прес-службі політика.

Telegram-канал «Українського Інституту аналізу та менеджменту політики» повідомляв, що Медведчук нібито купив у Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу «Інтер».

У червня до орбіти Віктора Медведчука потрапив телеканал Zik. Кум російського президента Володимира Путіна через своїх союзників уже має вплив на ще два інформаційні телеканали – «112 Україна» та NewsOne.