Завтра з окупованих територій на Донбасі звільнять 4 українських полонених – Медведчук

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук звернувся до ватажків угруповань ДНР і ЛНР з проханням звільнити українських полонених, утримуваних на окупованих територіях Донбасу. Як повідомляє у четвер російська агенція ТАСС, керівники бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник дали на згоду на звільнення чотирьох утримуваних осіб. І це відбудеться 28 червня.

«Дякуємо за цей односторонній крок. Це має стати серйозним сигналом для нинішньої влади», – цитує ТАСС Віктора Медведчука.

Крім того російська агенція пише, що Медведчук заявив, що «влада України не налаштована на мирне врегулювання ситуації в Донбасі і проведення повного звільнення всіх утримуваних осіб».

«Позиція Києва не спрямована на обмін всіх на всіх встановлених. Зеленський не налаштований на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Влада не йде назустріч своїм громадянам, утримуваним там», – цитує ТАСС слова Медведчука.

Повідомляється, що четверо людей будуть передані завтра Медведчуку в Мінську.

Водночас однопартієць Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович у соцмережах повідомив, що бойовики звільнять Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва та Максима Горяїнова. Рабінович пише, що троє з цього числа – військові. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.