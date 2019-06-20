Путін хоче бачити кроки назустріч від Зеленського

Україна має вести прямі переговори з сепаратистами, а президент Зеленський не поспішає цього робити, сказав президент Росії під час своєї 17ї щорічної «Прямої лінія з Володимиром Путіним». Російський президент спілкувався з громадянами більше чотирьох годин і відповів на 81 питання. Чимало з них стосувалося України, нового президента і старих проблем.

Про Україну згадали вже на самому початку Прямої лінії. Державні російські ЗМІ повідомили про Ddos атаку, яка була проведена з території України. Набагато пізніше з’явилися питання і про президента України Володимира Зеленського, і про кума Путіна Віктора Медведчука і про можливі обміни полоненими.

В перебігу прямої лінії російського президента попросили розповісти анекдот про себе. Відповідь була з підтекстом. «Ні, я не буду цього робити. Зараз у мене з’явився колега, який робить це професійно», – відповів Путін, натякаючи на Володимира Зеленського.

Путін також дорікнув Зеленському за те, що український президент відмовляється вести переговори з сепаратистами. «Я дивився його виступи в Москві на КВН. Це було талановито і смішно. Але зараз – не смішно. Що зараз відбувається? Коли він був в Парижі він сказав, що не збирається говорити з сепаратистами так званими – жителями цих невизнаних республік. А як він тоді збирається вирішувати це питання? Обстріли силами ЗСУ збільшилися. Блокада не скасована, господарські зв’язки – нічого не робиться, нічого не відбувається. Кроки назустріч – найпростіше. Але потрібна політична воля України».

У цій відповіді звертають на себе увагу два моменти. Перший з вуст Путіна прозвучало слово «сепаратисти», а не «повстанці», як їх часто називають в Москві. Крім того російський президент фактично апелює до політичної волі українського керівництва, хоча експерти неодноразово говорили, що ключі від вирішення проблеми сходу України є в Кремлі. Хоча відповідаючи ще на одне питання, пов’язане з темою східних областей України Путін відповів: «Ми хочемо дати вийти Києву на траєкторію відповідальності».

Керівник центру Українських досліджень інституту Європи РАН Віктор Міроненко вважає, що Путін добре розуміє, що завдяки Україні російське суспільство може прокинутися, а це російський президент сприймає як загрозу.

«Я думаю, що всі, хто спостерігає хоча б мало-мальськи уважно за розвитком подій останні 4-5 років, вже прекрасно розуміють, хто, в основному, найбільше винен і несе відповідальність за те, що російсько-українські відносини перетворилися в першу російсько-українську війну. Україна вибрала свій шлях по якому, незважаючи на всі створювані їй складності зсередини і зовні, продовжує рухатися, рухатися до нормальної європейської благополучної сучасній країні. Путін цілком послідовний. Я відчуваю, що він прекрасно розуміє, що якщо Україна досягне цього результату, цього успіху, то це вирок тій політичній системі, яка була сконструйована двома або трьома адміністраціями Володимира Володимировича Путіна і медведєвської проміжної адміністрації. України небезпечна тим, що вона може показати, що можна по-іншому. Якщо це зрозуміють російські громадяни, то дні цієї адміністрації, цієї політики полічені», – зазначив експерт.

Згадали на сьогоднішній «Прямій лінії Путіна» і про обмін ув’язненими, хоча і побічно, оскільки одне із запитань стосувалося Віктора Медведчука, а друге Кирила Вишинського.

«Які перспективи Мінських переговорів? З переговорів вийшов Віктор Медведчук. Чи звертався він до вас з питаннями звільнення громадян? – запитав журналіст Валерій Швець з Києва.

«Віктор Володимирович [Медведчук] цим займався. Він близько до серця сприймає ці проблеми. Нещодавно він був [у Росії]. Ставив питання про звільнення моряків та інших конкретних громадян. Але ці питання повинні вирішуватися в комплексі. В тому числі, [в ході цих переговорів ми повинні враховувати] як складеться доля наших російських громадян, які перебувають в Україні в аналогічній ситуації», – відповів Володимир Путін.

І тут слід нагадати про те, що з проханням про обмін російські громадяни зверталися до свого президента вже давно, але ситуація з тих пір не змінилася.

Такою ж обтічною була відповідь на питання з приводу головного редактора «РІА Новини – Україна» Кирила Вишинського.

«З урахуванням того, що ваша зустріч із Зеленським відкладається ... чи можна домогтися звільнення Кирила? Віддати їм кого завгодно – [Олега] Сенцова, кого вони захочуть, всіх віддати, нехай все їдуть туди». «Ми думаємо над цим», – відповів Володимир Путін.

Пряма лінія Володимира Путіна тривала цього разу 4 години 16 хвилин. І мало чим відрізнялася від попередніх.