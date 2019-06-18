Зеленський у Парижі та Берліні окреслив «червону лінію» інтересів України щодо Донбасу – Єлісєєв

Гості програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, радник п'ятого президента України Петра Порошенка з зовнішньополітичних питань, колишній посол України при ЄС.

18 червня президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Берлін, а 17 червня Париж. Це перші його двосторонні візити на посаді президента. Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» – переговорів про врегулювання на Донбасі. Це найголовніша тема переговорів. Позиція Володимира Зеленського з основних питань досягнення миру на Донбасі та ставлення до санкційної політики не відрізняється від політики його попередника.

Інна Кузнецова: Пане Єлісєєв, які сигнали отримав Володимир Зеленський від Ангели Меркель та Емманюеля Макрона під час цих візитів?

Дуже важливо репрезентувати позицію України і відразу окреслити «червоні лінії» стосовно нашої політики щодо нашого ставлення до російського агресора

– Дуже важливо, що цей візит відбувається не лише відразу після інавгурації нового президента, але й напередодні саміту G20, який відбудеться в Осаці 28-29 червня. Дуже важливо репрезентувати позицію України і відразу окреслити «червоні лінії» стосовно нашої політики щодо нашого ставлення до російського агресора.

Те, що відбулося в Парижі і в Берліні – це так звана «класична дипломатія», під час якої лідери і Франції, і Німеччини тестували нового президента на ті межі компромісу, на які нова команда готова піти по відношенню до російського агресора. Що дуже важливо у цих двох візитах – це плавна підготовка до найголовнішої зустрічі – візит до Вашингтона, зустріч у Білому домі.

– Пане Єлісєєв, повертаючись до мінських переговорів... Наскільки зможе, захоче почути сказане Путін? Бо давно не вдається.

– За підсумками візиту до Брюсселя, Парижа і Берліна бачимо, що дива не сталося. Риторика і позиція нового президента і команди не змінилася. І це дуже добре. Наступництво зберігається, з точки зору жорсткої протидії агресору і щодо необхідності звільнення заручників, щодо небажання української сторони відкидання ідеї налагодження прямого діалогу з російськими прибічниками в ОРДЛО. Це все дуже добре.

Україну порівняли з «пороховою діжкою». Це не дуже добре порівняння. Для дипломатії це означає негативний знак для передовсім інвесторів

Натомість єдине, що мені «різало вухо», що вчора (17 червня) на прес-конференції Україну порівняли з «пороховою діжкою». Це не дуже добре порівняння. Для дипломатії це означає негативний знак для передовсім інвесторів, тому що дуже важко залучити нових інвесторів, коли Україна в їхній уяві є «пороховою діжкою». Я рекомендував би на майбутнє дуже обережно до цього ставитися. Я, навпаки, сказав би, що Україна на сьогодні – це форпост євроатлантичної стабільності і форпост євроатлантичної безпеки! Це та риторика, якій потрібно слідувати.

Але, зрештою, я думаю, що цей бій було витримано. Звичайно, ми поки що не знаємо багато деталей. Мене, наприклад, цікавить, які питання з тих, що нас турбують, ми поставили і німцям, і французам. Наприклад, коли нарешті у Франції буде закрите незаконне відділення так званого «ДНР», яке на сьогодні працює у Марселі? Вже 2 роки воно функціонує. Коли, наприклад, буде звільнений Роман Сущенко?

– Посол України в Німеччині Андрій Мельник писав про те, що надзвичайно позитивна зустріч президента Зеленського була з керівником Бундестагу, який наголосив, що санкції проти Росії мають бути продовжені доти, доки Кремль не припинить війну на сході України.

Санкції – так. Але, згадуючи про ПАРЄ – це, з одного боку, різні речі, але, з іншого боку, важливі. Президент Макрон говорив про те, що, мовляв, не можна позбавляти Росію членства в ПАРЄ... Як до цього ставитися?

– Я не зневажав би позицію тим, що ПАРЄ – це одне, а санкції по відношенню до Криму і Донбасу – це інше. Це перший пробний камінець. До цього треба ставитися досить серйозно. Це іспит, випробування. Нам треба зараз мобілізувати всі зусилля, щоб цього не відбулося.

Дивна позиція наших партнерів. Вони більше дбають не про імідж ПАРЄ, а, таке враження, більше дбають про імідж Російської Федерації

Давайте не забувати, що санкції проти Росії з боку міжнародного співтовариства, передовсім ЄС, продовжують кожні півроку. Наступний етап – наприкінці червня має бути рішення ЄС щодо продовження на наступні півроку. Це нібито вирішено. Але що буде у грудні? У разі, якщо будуть зняті санкції щодо Росії в рамках ПАРЄ, то буде дуже складно, принаймні, не пом’якшити їх у грудні. Дивна позиція наших партнерів. Вони більше дбають не про імідж ПАРЄ, а, таке враження, більше дбають про імідж Російської Федерації.

– Висловлюючись недипломатичною мовою, президент Володимир Зеленський вчора «показав зуби», спростовуючи сказане президентом Макроном про готовність до переговорів українського лідера з сепаратистами. Президентові Макрону у відповідь довелося говорити про проблеми з перекладом. Наскільки там винен був перекладач, чи все-таки це був тест від Макрона, і він хотів реакції?

– Звичайно, це був традиційний тест досвідченої французької дипломатії – намагалися випробувати нашого нового президента. Я вітаю той факт, що була миттєва і дуже правильна реакція з його боку. Дуже добре, що він (Зеленський – ред.) окреслив «червону лінію», на яку ми не підемо. Нам потрібно робити все і далі, щоб не відбулося врегулювання ситуації на Донбасі за рахунок виключно наших українських інтересів.

(Повна версія програми)

Нам треба продовжувати і далі доводити, що це Росія є злочинець, і вона має першою показати виконання так званих «безпекових умов» Мінських домовленостей

За останніх 5 років навіть якби хтось і хотів з нової влади щось поміняти, у нас є суспільство досить активне, яке не може допустити, щоб ми знехтували пам’яттю наших героїв, пішли на поступки, поповзли на колінах до Російської Федерації. Нам треба продовжувати і далі жорстко нашу позицію тримати, зміцнювати дипломатичний фронт, ще раз доводити, що це Росія є злочинець, і вона має першою показати виконання так званих «безпекових умов» Мінських домовленостей.

– Президент Франції Емманюель Макрон учора говорив про готовність працювати у «нормандському форматі» задля досягнення миру на Донбасі...

– Дуже тонко сказав президент Макрон. Знову ж таки характеристика витонченої французької дипломатії – спробувати натякнути, чи не піде Україна на певні поступки. Можливе виконання Мінських домовленостей лише у двох випадках. Або якщо вдасться міжнародним партнерам дотиснути Росію погодитися на виконання безпекових умов або за рахунок санкцій, або за рахунок інших методів, або ж будуть змушені все-таки дотиснути Україну піти на поступки щодо виконання «Мінська». Іншого сценарію немає.

Дуже сподіваюся, що є достатньо хребта, як кажуть, в нашої дипломатії, і президент новий утримається від спокуси піти на поступки заради якихось незрозумілий речей

Дуже сподіваюся, що є достатньо хребта, як кажуть, в нашої дипломатії, і президент новий утримається від спокуси піти на поступки заради якихось незрозумілий речей, а буде твердо захищати нашу українську позицію. Я дуже бачу позитивну еволюцію позиції українського президента.

– Стосовно заяви у Франції під час зустрічі з бізнесменами стосовно жінок, як бренду. Наскільки це етично президентові? Можливо, хтось недопрацював? Чи як?

– Я списував би це поки що на недосвідченість. Я вже згадував про «порохову діжку». Давайте згадаємо фразу про «заборону стріляти у відповідь». Звичайно, воно досить негативно впливає на імідж України, на наші переговорні позиції. Дуже сподіваюся, що буде проведена робота над помилками.