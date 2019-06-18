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18 Червень 2019, Київ 16:24
Новини | Політика

Меркель на зустрічі з Зеленським: санкції щодо Росії будуть збережені

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Берлін, 18 червня 2019 року

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції стосовно Росії не будуть скасовані до повернення Криму під контроль України. Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні.

«Ми обговорювали процес щодо суверенітету України та його відновлення, говорили про Донецьк і Луганськ. На жаль, не досягнуто останнім часом прогресу. Санкції не скасовуються, доки Крим не повернеться в Україну», – сказала Меркель.

Вона також висловила задоволення про відновлення роботи в «нормандському форматі».

«Я рада, що ми в рамках Мінського процесу знову відновлюємо роботу в «нормандському форматі», – зазначила Меркель.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський закликав тих, хто виступає за зняття санкцій з Росії, відвідати Донбас і подивитися на зміни в анексованому Криму.

«Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі й переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який із туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір», – сказав Зеленський.

Він додав, що отримав від Ангели Меркель запевнення у підтримці територіальної цілісності України.

«Федеральний канцлер запевнила мене, що позиція Німеччини є незмінною – це підтримка територіальної цілісності та суверенітету України і збереження санкцій стосовно Росії. Це стосується як Донбасу, так і окупованого Криму», – додав президент.

Зеленський висловив вдячність Меркель за послідовну позицію.

Перед тим, президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Як повідомили в Адміністрації президента України, на зустрічі йшлося про «припинення війни та повернення заручників». Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент Франції Емманюель Макрон, Париж, 17 червня 2019 року
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Європейський союз та Сполучені Штати запровадили фінансові санкції проти Росії внаслідок анексії Кремлем українського Криму та початку російської агресії на Донбасі у 2014 році. З того часу санкції неодноразово подовжували.

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