Зеленський заявляє, що немає підстав для повернення Росії в ПАРЄ, Макрон каже про «певні непорозуміння»

Франція хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 17 червня на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі. Президент Франції зауважив, що в питанні повернення делегації Росії в ПАРЄ «є певні непорозуміння».

«Є питання санкцій щодо Росії, і тут Франція послідовно дотримується своєї лінії, щоби тиск продовжувався, допоки не будуть виконані всі умови. Але щодо членства Росії у ПАРЄ, то це не повинно розглядатися в межах санкцій, адже від цього страждає не Російська Федерація, а, власне, громадяни Росії», – сказав Макрон.

Президент пояснив, що приналежність до ПАРЄ означає можливість співпраці у юрисдикційному просторі, можливість подавати позови проти російської держави, коли вона не виконує права громадян. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, то це забере у громадян таке право, сказав він.

«За головуванням Фінляндії ми розпочали процес консультацій щодо повернення Росії в ПАРЄ, щоб вона могла, зокрема, платити членські внески, але при цьому не діяти як активний член. Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, оскільки це буде шкодити насамперед інтересам російських громадян. Натомість ми прагнемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права», – наголосив Емманюель Макрон.

Натомість п​резидент України Володимир Зеленський заявив у Парижі, що у Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.

«Ми розмовляли про це з президентом Макроном. Росія поки що не виконала нічого, що повинна була виконати. На мою думку, ми не можемо говорити про зняття санкцій, поки Україна не повернула повністю наш суверенітет. І санкції захищають суверенітет України. Для повернення Росії до ПАРЄ не зроблено відповідних кроків», – сказав Зеленський.

3 червня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи. Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».