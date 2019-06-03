У ПАРЄ ухвалили проект резолюції про ускладнення санкційної процедури, зокрема щодо Росії – Ар’єв

Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

«Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни. Навіть, якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті, але залишиться. Ми були проти, але багато з тих, хто голосували за резолюцію, казали, що, може, росіяни приймуть запропонований компроміс, бо «треба їх нарешті почати критикувати в обличчя, адже вони не змінюються». Наївна позиція, м’яко кажучи», – повідомив Ар’єв на сторінці у Facebook.

За його словами, звернення громадських організацій, правозахисників, родичів заручників і моряків комітет наразі проігнорував.

«Будемо працювати на те, щоб переконати Асамблею не стріляти собі в ногу. Переконувати тими силами, які є: парламентарі, дипломати, ГО, журналісти. Приєднуйтесь теж. У нас три тижні», – повідомив Ар’єв, додавши, що голосування за відповідний проект резолюції відбудеться 24 червня на сесії Асамблеї.

Раніше повідомлялося про обговорення 3 червня регламентним комітетом ПАРЄ повноважень національних делегацій, зокрема, російської. Остання не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи. Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».