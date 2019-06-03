Правозахисники порадили ПАРЄ, з чого слід розпочинати повернення делегації Росії

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у поширеному 3 червня відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи.

«Ситуація тільки погіршується, і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше», – ідеться у зверненні.

Серед порушень Росії автори звернення називають систематичне переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів в окупованому Криму. Серед таких вказують наймасовіший арешт в історії окупованого Криму наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.

«У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ виглядає моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації», – вказують правозахисники і додають, що «будь-яка дискусія із цього приводу має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу».

3 червня регламентний комітет ПАРЄ обговорить повноваження національних делегацій, зокрема, російської, та може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».