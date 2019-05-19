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19 травня 2019, Київ 12:03
Новини | Міжнародні

Москва вітає рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо прав делегації Росії – Косачов

Голова комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов

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Росія вітає заяву Комітету міністрів Ради Європи, що у всіх країн-членів повинні бути рівні можливості, заявив голова комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов газеті «Известия». На думку Косачова, як передає її російське видання, таким чином Комітету міністрів «підтвердив правоту російської делегації, що вимагає відновлення своїх повноважень у ПАРЄ».

Комітет міністрів Ради Європи 17 травня заявив, що вітатиме участь усіх країн-членів організації вже в червневій сесії ПАРЄ.

«Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних умовах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи», – йдеться в заяві, поширеній за підсумками дводенного засідання Комітету міністрів у Гельсінкі.

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Чи повернуть Росію до Ради Європи?

Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му. Тоді, після анексії Криму, Рада Європи призупинила право Москви на участь у голосуваннях. У відповідь Росія заморозила свої щорічні внески до бюджету Ради Європи на суму 37 мільйонів доларів.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи, які висловлюють готовність повернути Росію у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Кремлем Мінських угод.

/**/ /**/ /**/ Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (архівне фото)
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Рада Європи відновлює право Росії голосувати. Реакції

У жовтні 2018 року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.

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