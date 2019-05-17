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17 травня 2019, Київ 12:47
Новини | Міжнародні

Комітет міністрів Ради Європи підтримав відновлення прав делегації Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (л) та його фінський колега Тімо Сойні, Москва, лютий 2019 року

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Комітет міністрів Ради Європи заявив, що вітатиме участь усіх країн-членів організації вже в червневій сесії ПАРЄ.

«Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних умовах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи», – йдеться в заяві, поширеній за підсумками дводенного засідання Комітету міністрів у Гельсінкі.

Одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є виплата внесків до бюджету організації, вказано в документі. «Міністри вітають участь усіх країн-членів у сесії Парламентської асамблеї наступного червня з урахуванням важливості виборів генерального секретаря та суддів ЄСПЛ», – наголошують автори заяви.

Росія готова відновити сплату внесків до Ради Європи за умови повноправної участі в роботі Парламентської асамблеї, заявив перший заступник голови комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му. Тоді, після анексії Криму, Рада Європи призупинила право Москви на участь у голосуваннях. У відповідь Росія заморозила свої щорічні внески до бюджету Ради Європи на суму 37 мільйонів доларів.

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Москвою під час головування в Раді Європи. Водночас фінський міністр відзначив, що «виникнення кризи» пов’язане з діями Росії.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи, які висловлюють готовність повернути Росію у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Кремлем Мінських угод.

У жовтні 2018 року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.

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