Рада Європи відновлює право Росії голосувати. Реакції

У п’ятницю, 17 травня, Комітет міністрів Ради Європи, основного органу захисту прав людини на континенті, підтримав відновлення права голосування Росії, яке забрали свого часу через її анексію Криму.
- Комітет міністрів Ради Європи заявив, що вітатиме участь усіх країн-членів організації вже в червневій сесії ПАРЄ. Усіх – тобто Росію також.
- Росії вирішили повернути право голосування.
- «Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних умовах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи», – йдеться в заяві, поширеній за підсумками дводенного засідання Комітету міністрів у Гельсінкі.
- «Міністри вітають участь усіх країн-членів у сесії Парламентської асамблеї наступного червня з урахуванням важливості виборів генерального секретаря та суддів ЄСПЛ», – наголошують автори заяви.
Чому Росію позбавляли права голосу?
- Росія (член з 1996 року) втратила право голосу через анексію Криму у 2014 році.
- На знак протесту Росія припинила платити членські внески з 2017 року, а це одне з фундаментальних зобов’язань членів.
- Росія також погрожувала вийти з організації. Це загрожувало тим, що пересічні росіяни втратили б доступ до Європейського суду з прав людини. А це важливо, як вказували правозахисники, бо саме там можна оскаржити рішення російських судів і домогтися справедливості.
Що кажуть в Україні?
- Україна застерігала, що ухилення від належного покарання Росії в Раді Європи прокладає шлях до скасування міжнародних санкцій, які запровадили через російську агресію.
- Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у своєму Twitter написав: «Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу щодо нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПАРЄ на рівні депутатів».
- «Все робиться з посмішками, запевненнями у вірності цінностям і благим намірам. За лаштунками – нормальна цинічна дипломатія тих, хто вирішив будь-якою ціною виручити свого вредного, але давнього партнера – Росію», – написав Кулеба в окремому твіті.
- Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв уточнив, що поки що Росію в ПАРЄ не повернули. Він пояснює ситуацію наступним чином:
- Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що країни-члени ПАРЄ, які висловлюють готовність повернути Росію у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Кремлем Мінських угод.
- На знак протесту Клімкін відправив на зустріч у Фінляндії свого заступника.
- Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус написав у своєму Twitter: «Ми не можемо дозволити повернення Росії до ПАРЄ за рахунок цінностей та принципів Ради Європи. Росія нічого не змінила навіть на словах і продовжує агресію проти Росії. Наші європейські цінності значать небагато, якщо їх не захищати».
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров привітав таке рішення Ради Європи та підтвердив прихильність до зобов’язань.
- Речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що Росія зацікавлена в роботі ПАРЄ та Ради Європи на рівноправній основі.
- Саме Франція та Німеччина виступали за компроміс, який би допоміг Росії «повернутися» до Ради Європи.
- Французький президент Еммануель Макрон напередодні зустрічі заявляв про потребу «знайти рішення, яке дало б можливість Росії залишатися в Раді Європи з усіма відповідними правами та обов’язками».
- Міністр Закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив, що «Росія належить Раді Європи, з усіма супутніми правами та обов’язками». За словами МЗС Німеччини, він буде шукати можливих рішень, щоб утримати Росію в організації.
Рада Європи – міжнародні організація, створена 70 років тому для захисту прав людини, демократії та верховенства закону на континенті. Вона об’єднує 47 країн.
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