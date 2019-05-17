Рада Європи відновлює право Росії голосувати. Реакції

У п’ятницю, 17 травня, Комітет міністрів Ради Європи, основного органу захисту прав людини на континенті, підтримав відновлення права голосування Росії, яке забрали свого часу через її анексію Криму.

Комітет міністрів Ради Європи заявив, що вітатиме участь усіх країн-членів організації вже в червневій сесії ПАРЄ. Усіх – тобто Росію також.

Росії вирішили повернути право голосування.

«Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних умовах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи», – йдеться в заяві, поширеній за підсумками дводенного засідання Комітету міністрів у Гельсінкі.

«Міністри вітають участь усіх країн-членів у сесії Парламентської асамблеї наступного червня з урахуванням важливості виборів генерального секретаря та суддів ЄСПЛ», – наголошують автори заяви.

Чому Росію позбавляли права голосу?

Росія (член з 1996 року) втратила право голосу через анексію Криму у 2014 році.

На знак протесту Росія припинила платити членські внески з 2017 року, а це одне з фундаментальних зобов’язань членів.

Росія також погрожувала вийти з організації. Це загрожувало тим, що пересічні росіяни втратили б доступ до Європейського суду з прав людини. А це важливо, як вказували правозахисники, бо саме там можна оскаржити рішення російських судів і домогтися справедливості.

Що кажуть в Україні?

Україна застерігала, що ухилення від належного покарання Росії в Раді Європи прокладає шлях до скасування міжнародних санкцій, які запровадили через російську агресію.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у своєму Twitter написав: «Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу щодо нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПАРЄ на рівні депутатів».

«Все робиться з посмішками, запевненнями у вірності цінностям і благим намірам. За лаштунками – нормальна цинічна дипломатія тих, хто вирішив будь-якою ціною виручити свого вредного, але давнього партнера – Росію», – написав Кулеба в окремому твіті.

Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв уточнив, що поки що Росію в ПАРЄ не повернули. Він пояснює ситуацію наступним чином:

Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що країни-члени ПАРЄ, які висловлюють готовність повернути Росію у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Кремлем Мінських угод.

заявив, що країни-члени ПАРЄ, які висловлюють готовність повернути Росію у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Кремлем Мінських угод. На знак протесту Клімкін відправив на зустріч у Фінляндії свого заступника.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус написав у своєму Twitter: «Ми не можемо дозволити повернення Росії до ПАРЄ за рахунок цінностей та принципів Ради Європи. Росія нічого не змінила навіть на словах і продовжує агресію проти Росії. Наші європейські цінності значать небагато, якщо їх не захищати».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров привітав таке рішення Ради Європи та підтвердив прихильність до зобов’язань.

привітав таке рішення Ради Європи та підтвердив прихильність до зобов’язань. Речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що Росія зацікавлена в роботі ПАРЄ та Ради Європи на рівноправній основі.

заявив, що Росія зацікавлена в роботі ПАРЄ та Ради Європи на рівноправній основі. Саме Франція та Німеччина виступали за компроміс, який би допоміг Росії «повернутися» до Ради Європи.

Французький президент Еммануель Макрон напередодні зустрічі заявляв про потребу «знайти рішення, яке дало б можливість Росії залишатися в Раді Європи з усіма відповідними правами та обов’язками».

напередодні зустрічі заявляв про потребу «знайти рішення, яке дало б можливість Росії залишатися в Раді Європи з усіма відповідними правами та обов’язками». Міністр Закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив, що «Росія належить Раді Європи, з усіма супутніми правами та обов’язками». За словами МЗС Німеччини, він буде шукати можливих рішень, щоб утримати Росію в організації.

Рада Європи – міжнародні організація, створена 70 років тому для захисту прав людини, демократії та верховенства закону на континенті. Вона об’єднує 47 країн.