Україна закликає Раду Європи не піддаватися на «шантаж і погрози» Росії

Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки Росії через її шантаж і погрози і не поставить під сумнів довіру й авторитет, набуті за 70 років від часу заснування. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до 70-ї річниці заснування Ради Європи, оприлюдненій 5 травня.

«Маємо із сумом констатувати, що до 70-ї річниці організація підійшла у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України і прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей. Ця криза стала справжнім викликом для Організації та поставила її перед вибором – залишитися відданою власним цінностям і принципам, або піддатися на шантаж і погрози та поставити під сумнів набуті за 70 років довіру й авторитет», – йдеться в заяві.

«Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили і здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм», – додали в МЗС.

Україна, зі свого боку, залишається відданою взятим на себе у рамках Ради Європи зобов’язанням, наголосили у відомстві.

5 травня виповнюється 70 років з дня заснування Ради Європи – пан’європейської міжнародної організації, що захищає права і свободи майже 800 мільйонів людей у 47 державах-членах.

Статут Ради Європи, підписаний у Лондоні 5 травня 1949 року, зафіксував відданість держав-членів організації особистим та політичним свободам і верховенству права.

Раніше сьогодні постійний представник Росії при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва може вийти з Європейської конвенції з прав людини і Ради Європи.

Рішення може стати відповіддю Росії на те, що її позбавили основних повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи. Це сталося після анексії Криму в 2014 році. Росія відразу перестала брати участь у засіданнях, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію.