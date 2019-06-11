Арʼєв просить Зеленського зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ

Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв звернувся з проханням до президента України Володимира Зеленського провести з делегацією зустріч.

«10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ», – написав Ар’єв у Facebook.

Він висловив сподівання, що Адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня.

В Адміністрації президента наразі не коментували таке звернення.

3 червня Володимир Арʼєв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За його словами, голосування за відповідний проект резолюції відбудеться 24 червня на сесії асамблеї. Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи. Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».