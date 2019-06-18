Збереження транзиту російського газу є гарантією енергобезпеки України і Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що збереження транзиту російського газу через територію України є гарантією енергетичної безпеки України та Європи.

«Збереження транзиту російського газу через Україну та його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно проекту «Північний потік-2».

«Не таємниця, що наші позиції щодо проекту «Північний потік-2» є діаметрально відмінними», – додав Зеленський.

Ангела Меркель, у свою чергу, наголосила, що реалізація проекту «Північний потік-2» і транзит газу через територію України тісно пов’язані.

«Я постійно говорила президенту Росії, що для мене питання транзиту газу через Україну має дуже важливе значення. Президент Путін мене завжди запевняв, що він знає про це», – сказала німецький Канцлер.

Зеленський припустив, що Київ і Москва найближчим часом моужть домовитися щодо транзиту російського газу територією України.

«Ви знаєте, що у нас закінчується контракт (щодо транзиту російського газу через Україну – ред.) наприкінці цього року, але зараз ми ведемо перемовини, і я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося. І ніхто Україні не буде, вибачте за такі слова, викручувати руки», – сказав український президент.

Проект російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.