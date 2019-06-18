Зеленський у Берліні одразу після Парижа

Президент України Володимир Зеленський здійснює свій офіційний візит до Німеччини, де відбулася його зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими німецькими політиками, а також представниками бізнесу. До Берліна він прилетів із Парижа, одразу по завершенні візиту до Франції, де Володимир Зеленський зустрівся з президентом країни Емманюєлем Макроном. Вони обговорили процеси співпраці та участь Європи у мирному процесі щодо Донбасу. Докладніше про мету та результати візиту українського президента до Франції та Німеччини говоримо у «Вашій Свободі» з Костянтином Єлісєєвим, радником п'ятого президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань.