Радіо Свобода Daily: Про нормандський формат та «вродливих» жінок як «бренд» України – заяви Зеленського у Парижі

Про заяви Зеленського у Парижі

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до столиці Франції Парижа. Перед початком офіційної частини візиту Зеленський відвідав стартап-комплекс Station F, а потім зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Ми зібрали кільки заяв президента:

Зовнішньополітичні радники країн-членів «нормандського формату» найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн (Німеччини, Франції, України та Росії), повідомив президент.

Зеленський заявив, що немає підстав для повернення Росії в ПАРЄ, Макрон каже про «певні непорозуміння».

«Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків», – наголосив президент.

Пріоритетом розвитку України він назвав цифрові рішення. І заявив: «Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома».

Також президент заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки», а також додав «це все є, і воно залишається нашим брендом». Це висловлювання президента викликало чимало ажіотажу. Деякі ЗМІ написали про «сексистське висловлювання щодо українських жінок» з боку президента, а дехто пригадав виступ колишнього президента України Віктора Януковича у 2011 році, коли він сказав про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу». Ані Зеленський, ані його команда ще нинішнього висловлювання не коментували.

Про порушення прав Бекірова в окупованому Криму

Слідство в окупованому Криму, попри рішення Європейського суду з прав людини, відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в сімферопольському СІЗО окупованого Росією українського Криму. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін. Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ потягне за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Про катування в окупованій Брянці

«Брянка-СРСР» – так називався батальйон бойовиків угруповання «ЛНР», який прославився тортурами, грабежами і навіть убивствами своїх же – в тилу підконтрольних бойовикам територій. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» побували в окупованій Брянці і з’ясували, чим сьогодні живе захоплене місто.

Про страти в Білорусі

Чергова смертна кара в Білорусі продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин із Радою Європи, йдеться у заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи зі скасування смертної кари Тітуса Корлецяна, який рішуче засудив розстріл Олександра Жильнікова. Про страту Жильнікова стало відомо 13 червня, в той час як доля другого фігуранта кримінальної справи В’ячеслава Сухарка поки невідома. У ПАРЄ вчергове закликали білоруську владу негайно запровадити мораторій на смертну кару і не страчувати другого фігуранта справи. Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю. Загалом за роки незалежності в Білорусі винесли понад 300 смертних вироків.

Про таємниче зникнення в Чечні

На тлі повідомлень про зникнення та імовірні вбивства в Чечні чоловіків-гомосексуалістів Радіо Свобода провело власне розслідування справи Андрія Кобишева. Житель Волгоградської області зник ще понад два роки тому, але офіційному слідству так і не вдалося з’ясувати причин його зникнення і його подальшої долі. Що відомо у справі та що вдалося з’ясувати журналістам, читайте у матеріалі.

Про відчуття реалізму серіалу «Чорнобиль» завдяки українській хроніці

Міні-серіал «Чорнобиль» від HBO став найрейтинговішим в історії. Але мало хто знає, що чимало сцен у серіалі ‒ копія хроніки українських документалістів із кінотрилогії «Чорнобиль. Два кольори часу». Сценарист та продюсер серіалу Крейг Мейзин назвав її «біблією» свого серіалу. Наприклад, промова генерала Тараканова перед «біороботами», у четвертій серії, практично слово в слово повторює реальний інструктаж, відзнятий ними восени 1986 року. Про складні умови, в яких створювалася унікальна хроніка Чорнобильської катастрофи, в інтерв’ю Радіо Свобода розповів її режисер Ігор Кобрин.

І на завершення про чергову маленьку перемогу України – аеропорт столиці Білорусі таки долучився до кампанії #KyivNotKiev.

Рухаймося маленькими кроками до великих перемог!

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