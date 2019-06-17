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17 Червень 2019, Київ 18:58
Новини | Міжнародні

У ПАРЄ засудили Білорусь за страту Жильнікова і закликали запровадити мораторій на смертну кару

Розстріляний днями Олександр Жильніков, архівне фото (під час суду)

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Чергова смертна кара в Білорусі продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин з Радою Європи, йдеться у заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи зі скасування смертної кари Тітуса Корлецяна, який рішуче засудив розстріл Олександра Жильнікова.

«Білорусь ще раз показала, що вона не повністю дотримується базових європейських стандартів, і застосування смертної кари продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин з Радою Європи», – сказав Карлацян.

Він вчергове закликав білоруську владу негайно запровадити мораторій на смертну кару і не страчувати другого фігуранта справи В'ячеслава Сухарка, якщо він ще живий, оскільки, «незалежно від тяжкості злочину й суспільної зацікавленості в застосуванні пропорційного покарання, європейські демократичні стандарти забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин».

13 червня, як повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода, стало відомо про страту Олександра Жильнікова. Доля другого фігуранта кримінальної справи В'ячеслава Сухарка поки невідома.

Рада Європи та Євросоюз засудили проведення чергової страти в Білорусі.

Смертна кара в Білорусі

  • Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.
  • Всього за роки незалежності в Білорусі винесли понад 300 смертних вироків.
  • Влада Білорусі не повідомляє про виконання смертних вироків. Про це вдається дізнатися зі свідчень інших засуджених до страти або від правозахисників, які контактують з рідними засуджених.
  • Євросоюз періодично закликає Білорусь відмовитися від смертної кари.
/**/ /**/ /**/ Щонайменше 13 людей публічно стратили на шибениці в Ірані у 2018 році
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