У Пакистані стратили трьох бойовиків, засуджених через теракти

У Пакистані стратили трьох осіб, засуджених через терористичні атаки. Повідомляється, що смертна кара була оголошена військовими судами після того, як підозрювані були засуджені через теракти, здійсненні в останні роки. Страту провели 4 жовтня у в’язниці на північному заході країни.

Напередодні страти правозахисники у Пакистані висловили занепокоєння з приводу великої кількості смертних вироків, заявивши, що країна відправила з 2014 року на шибеницю 477 ув’язнених.

Пакистан припинив страти в 2008 році через тиск з боку правозахисних груп, але відновив смертну кару після того, як таліби атакували школу в місті Пешавар, в результаті чого загинули 150 людей, переважно школярів.