У Брунеї запроваджують мораторій на страту за одностатевий секс і подружню зраду

Правитель Брунею заявив про мораторій на смертну кару за одностатевий секс і подружню зраду. Про це султан Хассанал Болкіах оголосив у телезверненні.

«Протягом більш ніж двох десятиліть ми де-факто дотримувалися мораторію на смертну кару за злочини, передбачені загальним правом. Мораторій також буде застосований до злочинів, передбачених законами шаріату», – сказав він.

Штраф, бичування або тюремний термін за одностатевий секс у Брунеї не скасували, уточнив засновник правозахисного проекту The Brunei Project Метью Вулф.

Новий кримінальний кодекс, заснований, як заявляють його автори, на законах шаріату, набув чинності 3 квітня цього року. Закон буде діяти паралельно з кримінальним кодексом, який заснований на загальному англійському праві. Новий закон передбачає:

ампутацію кінцівок за крадіжку (застосовується до правопорушників, які досягли 15 років);

смертну кару через побиття камінням за подружню зраду, гомосексуальні відносини і анальний секс між жінкою і чоловіком (якщо вони не є подружжям);

100 ударів батогом і тюремне ув’язнення терміном на один рік за позашлюбний секс (30 ударів і утримання в реабілітаційному центрі до трьох років для тих, кому ще не виповнилося 15 років).

Для призначення перерахованих покарань необхідна достатня кількість доказів, йдеться в документі: наприклад, наявність чотирьох свідків у разі зради або сексу між чоловіками. В іншому випадку справу буде розглядати звичайний цивільний суд.

Кодекс включає в себе й інші види злочинів: пропаганду інших релігій, крім ісламу, сумнів у релігійному авторитеті держави. Вони караються штрафами або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Бруней – багате нафтою королівство, розташоване на острові Борнео, з населенням 447 тисяч людей. Країна дотримується більш консервативного курсу, ніж сусідні мусульманські країни, такі як Індонезія і Малайзія.

72-річний султан Хассанал Болкіах править країною з 1967 року. Він зробив релігійну освіту обов’язковою для дітей мусульман і наказав закривати підприємства під час п’ятничних молитов.