У Брунеї запровадили страту за подружню зраду й одностатевий секс

У Брунеї запровадили смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду і зґвалтування. Закон, відповідно до якого порушників закидатимуть камінням, набув чинності 3 квітня після кількох років перенесення.

Бруней стане першою мусульманською країною у Східній і Південносхідній Азії, де на загальнонаціональному рівні діятимуть закони шаріату, як це є у близькосхідних країнах, зокрема в Саудівській Аравії.

Султан Брунею Хассанал Болкіах, який свого часу був найбагатшою людиною у світі, заявив, що прагне, щоб «ісламське вчення в цій країні ставало сильнішим».

Нове законодавство викликало критику в світі. В ООН його назвали «жорстоким і нелюдяним». А в Amnesty International закликали Бруней відмовитися від цих покарань і переглянути кримінальний кодекс відповідно до своїх зобов’язань у сфері дотримання прав людини.

Тим часом, наразі невідомо, чи буде застосовуватися каменування, оскільки для рішення про таке покарання будуть потрібні дуже детальні і точні докази. У Брунеї не страчували людей вже упродовж кількох десятків років.