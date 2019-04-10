У Amnesty International заявили про найнижчу за останні 10 років кількість страт у світі

Кількість відомих судових страт у всьому світі в 2018 році скоротилося майже на третину в порівнянні з 2017 роком, дійшовши до найнижчого за останні десять років рівня. Як йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International про смертні вироки і страти, у 2018 році було виконано 690 страт у порівнянні з 993-ма у 2017 році.

Відповідно до оприлюдненої доповіді, Білорусь стала однією з небагатьох країн, які кинули виклик цій тенденції до скорочення – тут в 2018 році було страчено щонайменше 4 людини, вдвічі більше, ніж у 2017-му.

Хоча Іран залишається «країною, де широко поширене застосування смертної кари», зміна іранського законодавства про наркотики призвела до скорочення страт на «приголомшливі 50 відсотків», заявили у Amnesty International. Водночас страти в Ірані часто «проводять після несправедливих судових процесів». Правозахисники зафіксували 253 судові постанови в Ірані, що є найнижчим показником з 2010 року. 160 людей, страчених в Ірані – 155 чоловіки і 5 – жінки – були засуджені до страти за вбивство, 18 – з релігійних мотивів, 6 – через «політичну діяльність», 14 – через корупцію, 28 – стосувалися випадків зґвалтування, 25 – незаконного обігу наркотиків, 1 – грабежу, 5 людей були страчені за звинуваченням, які не змогли підтвердити правозахисники.

На відміну від попередніх років, жодна зі страт в Ірані не проводилася у 2018 році публічно шляхом забивання камінням. Але щонайменше 13 страт були публічними – на шибениці.

Значне скорочення кількості страт продемонстрували Пакистан, Ірак і Сомалі. А от цифр із Китаю немає. У Amnesty International зауважують, що може йтися про тисячі страчених у Китаї, але ця інформація визначена владою як державна таємниця.

У Amnesty International також зазначили, що кількість судових страт в США збільшилася з 23 у 2017 році до 25 в 2018 році. Так, 13 страт у 2018 році, були проведені у штаті Техас.