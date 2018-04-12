У 2017 році в світі скоротилася кількість смертних вироків – Amnesty International

Кількість страт та смертельних вироків у світі в 2017 році скоротилася після того, як у попередні роки цей показник сягнув рекордних рівнів, повідомляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International. За даними базованої в Лондоні організації, в 2017 році було виконано 993 смертні вироки, що значно менше від пікового значення 2015 року, коли таких випадків було понад 1600.

На зменшення кількості страт вплинули, зокрема, поправки до іранського законодавства щодо обмеження смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками. Але все одно Іран з 507 стратами залишається лідером, після нього йде Саудівська Аравія (146), Ірак (125) та Пакистан (60).

Правозахисники не мають даних про страти в Китаї, де їхня кількість є значною, але ця інформація вважається державною таємницею.

В Amnesty International занепокоєні тим, що в минулому році в Ірані було страчено 5 неповнолітніх осіб, а ще 80 особам віком до 18 років було винесено смертні вироки.