Губернатор Каліфорнії планує ввести мораторій на смертну кару в штаті

Губернатор американського штату Каліфорнія на заході США має намір підписати розпорядження щодо запровадження мораторію на смертну кару в штаті. Губернатор Гевін Ньюсом підпише розпорядження 13 березня, яким надасть тимчасову відстрочку 737 засудженим, більшість з яких перебувають в камерах смертників.

«Смертна кара несумісна з нашими базовими цінностями і ранить у серце кожного, хто вважає себе каліфорнійцем», – заявив Ньюсом.

Розпорядженням скасовується протокол про смертельні ін’єкції для страт і закриття камер виконання цих покарань у в’язниці Сан-Квентін.

Очікується також офіційна заява губернатора про те, що смертна кара є занадто дорогою для держави і застосовується неправомірно до представників меншин і правопорушників-інвалідів.

Розпорядження Ньюсома не передбачає звільнення в’язнів.

За законодавством, губернатор штату не має повноважень для скасування закону про смертну кару, але може відмовитися підписувати будь-які смертні вироки та замінити їх на довічне ув’язнення.