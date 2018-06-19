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19 Червень 2018, Київ 14:52
Новини | Міжнародні

У Таїланді вперше за 9 років стратили в’язня

У Таїланді вперше за 9 років стратили в’язня.

Як повідомляє агенція Reuters, вирок виконали на центральній в’язниці Банг Кван на північ від Бангкока. 26-річному громадянину Таїланду Терасаку Лонджі ввели смертельну ін’єкцію.

Лонджі був засуджений за звинуваченням у вбивстві 17-річного студента в 2012 році. За версією слідства, він завдав йому 24 удари ножем, вкрав гаманець, телефон і втік. Лонджі став сьомим ув’язненим, страченим в Таїланді смертельною ін’єкцією.

Попередня смертна кара в країні відбулася в 2009 році. Тоді до найвищої міри покарання засудили двох тайських торговців наркотиками.

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