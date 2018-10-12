США: Верховний суд Вашингтону скасував смертну кару на території штату

На території штату Вашингтон скасовано смертну кару. Таке рішення ухвалив Верховний суд штату 11 жовтня. Досі на найвищу міру покарання у Вашингтоні був накладений мораторій.

Згідно з рішенням суду, вже винесені смертні вироки повинні замінити на довічне ув’язнення, повідомляє газета The Washington Post. У в’язницях штату утримують вісьмох осіб, яких раніше засудили до смертної кари. Їхня доля залишається невизначеною.

Смертна кара є покаранням у 30 штатах США, а також передбачена у федеральному законодавстві. Згідно з Восьмою поправкою до Конституції США, її застосування обмежене вбивствами з обтяжуючими обставинами, скоєними осудними повнолітніми.

Вашингтон став 20 штатом, на території якого не діє найвища міра покарання. В останні роки кількість винесених смертних вироків значно знизилася.