Зеленський у Парижі заявив, що в Україні – «дуже вродливі люди, особливо жінки»

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі 17 червня, серед іншого, заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки», а також додав «це все є, і воно залишається нашим брендом».

«Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», – сказав Зеленський.

Після цього деякі ЗМІ написали про «сексистське висловлювання щодо українських жінок» з боку президента.

Ані Зеленський, ані його команда ще цього не коментували.

Відразу ж ЗМІ почали згадувати виступ колишнього президента України Віктора Януковича у 2011 році, коли він сказав про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу».

«Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово», – зазначив Янукович 28 січня 2011 року під час виступу на економічному форумі у Давосі.

Цю цитату Януковича експерти назвали проявом сексизму, тобто упередженого ставлення та дискримінації групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність.