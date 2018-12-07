Геращенко: Україна має подолати стереотипи і сексизм у силових структурах

Завданням нинішнього складу парламенту України є подолання гендерних стереотипів у силових структурах, заявила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, виступаючи на II Українському жіночому конгресі 7 грудня в Києві.

Вона повідомила, що нині за контрактом у Збройних силах України служать понад 25 тисяч 300 жінок, з яких лише три тисячі 300 – офіцери. «Завданням цього року, який залишився нинішньому складу парламенту, ми бачимо, в першу чергу, подолання стереотипів саме в силових структурах», – наголосила Ірина Геращенко.

Вона нагадала про ухвалення парламентом закону, який усуває радянські стереотипи неможливості призначення жінок на офіцерські посади. «Відразу вже маємо перший успіх – першу жінку-генерала. Поки що медичної служби. Але ми переконані, що крок за кроком мають бути подолані стереотипи по відношенню до тих жінок, які обрали найвищу сьогодні і найавторитетнішу посаду – служіння українському народу», – сказала Геращенко.

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Минулого року Кабінет міністрів запровадив посаду урядового уповноваженого з гендерних питань. За словами віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе, нова інституція має займатися координацією гендерної політики державних органів.