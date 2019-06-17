«Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків» – Зеленський у Парижі

Президент України Володимир Зеленський заявив у Парижі, що Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

«Росія має виконати рішення міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків», – сказав президент України під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном після їхньої зустрічі 17 червня у Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон, як повідомляє сайт Адміністрації президента, заявив, що Франція зробить все можливе, щоб захоплені українські моряки якомога швидше повернулися додому.

«Я весь час пам’ятаю про українських моряків, які перебувають у полоні в Росії з листопада 2018 року. Я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну», – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що виконання Росією постанови трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення конфлікту з Україною.

Адвокат моряків Микола Полозов заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що невиконання й ігнорування рішення Міжнародного трибуналу з морського права може спричинити політичні й економічні ризики для Росії.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».