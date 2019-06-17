Президент України Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту в Париж 17 червня зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. «Франція зробить усе можливе, щоб, захоплені ФСБ Росії в листопаді 2018 року, українські моряки якомога швидше повернулися додому», – про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Своєю чергою, президент Зеленський подякував президенту Франції за увагу до долі ув’язнених і полонених українських громадян. Перед початком офіційної частини візиту Зеленський відвідав стартап-комплекс Station F у Парижі. Він назвав цей комплекс «магнітом для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє. (Відео Радіо Свобода, Reuters)