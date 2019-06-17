«Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках «нормандського формату» – Зеленський про зустріч з Макроном

Зовнішньополітичні радники країн-членів «нормандського формату» найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн (Німеччини, Франції, України та Росії). Про це 17 червня повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

«Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках «нормандського формату». Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням», – цитує Зеленського прес-служба Адміністрації президента.

У свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у «нормандському форматі».

«Коли настане момент, Франція готова провести засідання «нормандського формату» для того, щоб підтримати виконання зобов’язань. Але до того нам потрібно найближчим часом мати певні жести, кроки, які підтвердили б намір виконувати ці зобов’язання (Мінські домовленості – ред.)», – сказав він.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.