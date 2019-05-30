Думаємо, як оживити Мінський процес – голова МЗС Німеччини після зустрічі із Зеленським

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з президентом України Володимир Зеленським зазначив, що сторони думають про те, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі. Про це Маас сказав на брифінгу біля Будинку з химерами у Києві.

«Якраз, користуючись такою хорошою нагодою, ми хочемо подумати про те, як знову оживити Мінський процес, щоб досягти мети – встановлення миру на сході, на що дуже чекають люди там», – сказав Маас.

За його словами, миру на Донбасі можливо досягнути у рамках «нормандського формату».

«Ми дійшли згоди, що в нормандському форматі у рамках переговорів між Францією, Німеччиною, Росією та Україною ми намагатимемося виконати Мінські домовленості для того, щоб було все-таки встановлено мир на сході України. Я думаю, що у рамках цього формату ми можемо досягти цього», – сказав Маас.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан нагадав, що Франція і Німеччина є посередниками у «нормандському» переговорному процесі та сприяють переговорам в рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

«За підсумками зустрічей і обмінів думками, які ми мали, ми можемо сказати, що спілкування з президентом було надзвичайно корисним і змістовним. І дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій», – сказав Ле Дріан.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що представники Німеччини та Франції підтримують пріоритети його команди.

«Пріоритети моєї команди в різних сферах – це і економічні питання, і питання боротьби з корупцією. І головний пріоритет кожного українця – припинення вогню, припинення війни», – сказав Зеленський.

Сьогодні президент України мав зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції – Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном.