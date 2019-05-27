Що зміниться на передовій з новим президентом?

Своїм першим указом на посаді президента України Володимир Зеленський прийняв командування Збройними силами України. Одне з перших призначень – начальник Генштабу. Що буде відбуватися на лінії фронту при новому військовому командуванні? Чи зміниться динаміка бойових дій на Донбасі та як новий президент може наблизити вирішення конфлікту з Російською Федерацією? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Мар’їнка – місто на західній околиці межує з окупованим Донецьком. Обрання нового президента України, кажуть військові, не викликала змін на передовій. Відстань до териконів, де розташовані найближчі позиції бойовиків, трохи більше від кілометра. І цей пейзаж перед очима бійців не змінюється вже багато місяців.

«Глобально нічого не змінилося. Робота стандартна, як тривала, так і триває. Ті ж провокації, ті ж групи ми спостерігаємо, по посадках працюють. По сусідах працювали стрілецькою, також мінометка працювала з того боку», – військовослужбовець ЗСУ Ольга.

Схожу ситуацію експерти відзначають вздовж усієї лінії розмежування.

«В принципі ми доволі непогано пристосувались до конфлікту низької інтенсивності. У нас менші втрати, аніж у сепаратистів, ми маємо можливість пропорційно відповідати. Поки що вони, на щастя, масово не задіюють реактивні системи залпового вогню, що було раніше. Артсистеми точково задіюють», – зазначає заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Після інавгурації Володимир Зеленський відразу ж поміняв ключову фігуру, яка може впливати на хід бойових дій на Донбасі. Генеральний штаб ЗСУ очолив Руслан Хомчак. Службу на новій посаді генерал-лейтенант почав з критичних зауважень на адресу колег.

«Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов’язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видання бажаного за дійсне. Припинити корупційні прояви у підпорядкованих військових організмах. Усунути наявні корупційні ризики», – заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Про порушення в армії Хомчак знає не з чуток, оскільки з 2017 року був головним інспектором Міністерства оборони України. Хоча значно більше про генерала відомо у зв’язку з іншим призначенням. Влітку 2014 року він командував операцією зі звільнення Іловайська, що стала одним з найбільш кривавих протистоянь війни на Донбасі.

Ставлення до дій Хомчака під час тієї операції розділилися. Один з послідовних критиків генерала – журналіст Ростислав Шапошников. Він разом з українськими військовими виходив, як розповідає, з оточеного росіянами Іловайська. Ось, наприклад, як він описує поведінку нового начальника Генштабу під час руху колон з українськими бійцями, по так званому «зеленому коридору».

Через дії Хомчака відразу ж загинула величезна кількість військових

«Через дії Хомчака відразу ж загинула величезна кількість військових. Далі сам Хомчак розгортає свою машину, кидає свою армію і ховається в лісопосадці. Суть в тому, що весь цей час я їхав позаду Хомчака в машині комбата Юрія Берези і все це документував на відео. Опинившись в лісопосадці увесь день Руслан Хомчак пролежав, нічого не роблячи. Ніякого командування армією не було», – пригадує журналіст Ростислав Шапошников.

Протилежне ставлення до нового начальника Генштабу у журналіста Юрія Бутусова.

Звинувачення, які були на адресу Хомчака, вони абсолютно безпідставні

«Я є офіційним експертом Генеральної прокуратури по справі безпосередньо Іловайська, який отримав доступ до державної таємниці та до всіх документів і матеріалів, які стосуються цієї справи. Я вважаю, що ті звинувачення, які були на адресу Хомчака, вони абсолютно безпідставні», – переконаний головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

Володимир Зеленський після призначення Хомчака заявив: чекає боротьби з радянською спадщиною в армії. Схожу думку у відповідь на запитання «Донбас.Реалії» про перші кроки нового начальника Генштабу висловив Глен Грант – британський полковник у відставці і колишній співробітник Офісу реформ Міноборони України.

Що потрібно зробити в першу чергу? Припинити витрачати гроші даремно

«У нас було п’ять років радянського оборонного мислення. Ми повинні швидко перестрибнути в наступне століття. Що потрібно зробити в першу чергу? Припинити витрачати гроші даремно. Є сотні людей, які не мають ніякого стосунку до бойових дій. Всі старі радянські структури залишились. Ніхто їх не прибрав. А це – люди, будівлі, техніка, яка зовсім не продуктивна в питаннях допомоги лінії фронту», – зазначає військовий експерт Глен Грант.

Ще один аспект, який, як вважає Грант, в першу чергу потрібно змінити новому військовому командуванню – це ставлення до солдатів. Тільки за два останні роки з лав ЗСУ звільнилися понад 40 тисяч військовослужбовців.

Оборонну систему треба міняти, виходячи з правила, що головний – солдат, а не генерал. І новий командувач може це змінити

«Ставлення керівників до підлеглих – не таке, як повинно бути. Тому що не керівники о другій годині ночі в багнюці на передовій. Оборонну систему треба міняти, виходячи з правила, що головний – солдат, а не генерал. І новий командувач може це змінити. Він може чітко дати зрозуміти, що будь-який командир, який не поважатиме рядових солдатів, повинен буде піти», – зазначив Глен Грант.

Сам Хомчак заявив: своїм головним завданням на новій посаді вважає збереження життя солдатів. Ця заява прозвучала на тлі повідомлення про вісьмох українських бійців, які потрапили в полон.

Ось як інцидент описують у підрозділі: військовослужбовці 53-ї бригади на вантажному автомобілі рухалися у напрямку Костянтинівки. Маршрут повинен був пролягати на безпечній відстані від лінії фронту, але з невстановлених поки причин військові відхилилися від курсу, заїхали на контрольовану бойовиками угруповання «ДНР» територію, де їх і взяли в полон.

Це сталося, тому що в армії є ще одна проблема, яку терміново повинні вирішувати нові керівники, вважає військовий журналіст Юрій Бутусов.

Це повна безвідповідальність на всіх рівнях. Тому перша проблема – це управлінська

«Не підготовлений був маршрут руху. Це просто повна, чесно кажучи, безвідповідальність на всіх рівнях. Тому, звісно, перша проблема – це проблема управлінська. Мають бути відповідальні керівники, які відповідають не у «Фейсбуці», а відповідають у прямому сенсі навіть своїми посадами за ухвалення хибних, помилкових рішень, які призводять до тяжких наслідків», – зауважує Юрій Бутусов.

Водночас журналіст відзначає слабке місце у супротивника, яким можуть скористатися українські підрозділи на передовій.

Знищення професійного особового складу Збройних сил Російської Федерації на Донбасі – це ключ до перемоги

«У них немає недостачі в боєприпасах, озброєнні чи фінансуванні, але у них є величезний дефіцит людей. Якщо ми будемо наносити більші втрати, то ми зможемо нанести Путіну удар по тій одній вразливій сфері, де в нього дійсно є проблеми – це люди. Тобто, знищення професійного особового складу Збройних сил Російської Федерації на Донбасі – це, на мій погляд, ключ до перемоги», – наголошує Юрій Бутусов.

Для цього, каже Бутусов, в умовах Мінських обмежень, може використовуватися високоточне піхотне озброєння. Наприклад, керовані протитанкові ракети і снайперські комплекси.

Новий начальник Генштабу вважає: повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації зараз малоймовірне. Передумов для цього не бачать і бійці на позиціях в районі Мар’їнки. Втім, пильність тут воліють не втрачати. Кажуть: затишшя на передовій виникали вже не раз, та закінчувались завжди однаково.

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