ОГП фіксує розстріл українського полоненого на Сіверському напрямку

Російські військові розстріляли військовослужбовця Збройних сил України на Сіверському напрямку під час здачі в полон, повідомив Офіс генерального прокурора 5 грудня.

За даними відомства, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий РФ виявив українського воїна в напівзруйнованому будинку.

«Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь. Поранений воїн спробував укритися, однак військовий РФ добив його пострілом з автомата», – повідомляє відомство.

Правоохоронці за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрили досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.





«Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця РФ», – додає Офіс генпрокурора.

Пресслужба нагадує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував дані про розстріл полоненого.

«Росіяни постійно вчиняють подібні злочини. Страти, тортури та жорстоке поводження з полоненими стали системною практикою російської армії. Цей випадок — ще одне свідчення повної зневаги РФ до права та людяності», – констатував він.

Омбудсман додав, що направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Офіс генерального прокурора повідомляв у травні, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.



