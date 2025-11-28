Прокуратура: російські військові побили та розстріляли полоненого

Російські загарбники вбили взятого в полон військового Збройних сил України, повідомила Донецька обласна прокуратура 28 листопада.

За даними відомства, в листопаді під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району російські військові оточили і взяли в полон військовослужбовця ЗСУ.

«Один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли», – повідомляє пресслужба.





Прокуратура вказала на те, що умисне вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та конкретних відповідальних.

Офіс генерального прокурора повідомляв у травні, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.



