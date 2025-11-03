Вирізав Z на чолі полоненого: СБУ ідентифікувала російського військового, підозрюваного в катуваннях

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському військовому через катування українських військовополонених – про це відомство заявило 3 листопада.

За повідомленням, йдеться про Володимира Полуполтінних – командира «6-го окремого мотострілецького козачого полку» угруповання «ЛНР», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант наказав підлеглим катувати українських військових, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

«Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z», – заявляє служба.

СБУ встановила, що підозрюваний – житель тимчасово окупованої частини Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань. З початку повномасштабної війни він у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Полуполтінних заочно повідомили про підозру в порушенні статей Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка забороняє «будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб».

Українські цивільні та військові регулярно повідомляють про катування в російському полоні. У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням свідчить, що катування і нелюдське поводження є «системною практикою Кремля».



