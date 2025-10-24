ЄС ввів санкції проти «Доктора Зло» з розслідування «Схем», який катував українських полонених у Мордовії

Європейський Союз ввів санкції проти Іллі Сорокіна – ідентифікованого «Схемами» (Радіо Свобода) лікаря колонії №10 у Мордовії у Росії на прізвисько «Доктор Зло», який, як свідчать дані розслідування, принижував, катував українських військовополонених і не надавав їм медичну допомогу, що в окремих випадках могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців. Його прізвище – у 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, під номером 1976.

У причинах запровадження санкцій вказано: «Ілля Сорокін, на прізвисько «Доктор Зло», є медиком у виправній колонії № 10 у Мордовії, Росія. Військовополонені, які там утримуються, згадують нелюдське і принизливе поводження, від сексуального насильства до інших видів фізичного насильства й ідеологічного впливу. Таке принизливе поводження є порушенням Женевських конвенцій. Ілля Сорокін відмовився лікувати українських військовополонених, які утримувались у виправній колонії № 10 у Мордовії. Він неодноразово катував військовополонених електричним струмом, змушував їх гавкати, співати російські патріотичні пісні й піддавав їх іншим принизливим діям. Ілля Сорокін відкрито підтримує військове минуле Росії та триваючу війну в Україні, а також регулярно публікує націоналістичні дописи і дописи про війну у своїх соціальних мережах, зокрема з використанням символу «Z». Таким чином, Ілля Сорокін підтримує дії й політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України».

У липні 2025 року «Схеми» опублікували розслідування про систематичні тортури щодо українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії у Росії. Журналістам вдалося ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, і відкритих джерел – зокрема, фото й відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Від джерел у правоохоронних органах «Схеми» отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутись із мордовської колонії №10. Журналісти поговорили з декількома з них. Колишні полонені розповіли про медика, який знущався над ними і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою «Доктор Зло».

«Схеми» встановили його особу за допомогою сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії – з якого дізналися, що цю колонію №10 обслуговує медчастина з таким же номером, яка, у свою чергу, є філіалом медико-санітарної частини №13. На сторінках російської МСЧ №13 у соцмережах журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями.

Журналісти відібрали загальні фото й надали їх для впізнання близько 150 колишнім полоненим. Відповіли не всі, але більшість вказала на одного з медпрацівників – він був активним учасником профспілкових виступів, а в соцмережах товаришував із багатьма працівниками мордовської колонії.

Вирішальним доказом стало знайдене «Схемами» відео з заходу, організованому медчастиною №13 і присвячене «дню медичної служби кримінально-виконавчої системи» Росії. На ньому лікаря можна не тільки добре роздивитися, а й почути його голос. Після перегляду цю запису близько пів сотні опитаних військових підтвердили особу.

Це – Ілля Сорокін, йому 35 років, він має двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії». У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення. За 2018 рік він отримав майже 560 тисяч рублів, а у 2021-му – 680 тисяч рублів. У перерахунку на долари – це приблизно 9 тисяч у рік.

У 2022 році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму й «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою і підтримка російської армії.

Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».

Те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти й маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У розслідуванні журналісти також ідентифікували працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Окремо «Схеми» встановили особи тих співробітників колонії, які забезпечували її роботу – здійснювали охорону, шукали персонал, відповідали за дисципліну та побут у таборі. «Схеми» також назвали імена керівництва колонії. Воно, за свідченнями полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази.