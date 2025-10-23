ЄС остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.
Як повідомила верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ Кайя Каллас, пакет санкцій спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї.
«ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну», – написала вона у соцмережі Х.
Напередодні Рада Євросоюзу розпочала письмову процедуру із затвердження санкцій.
Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України.
Серед ключових положень:
- Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.
- Санкції проти «тіньового флоту» – 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями вже 558 суден.
- Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем «Мир» і СПФС, а також санкції проти кількох банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.
- Заборона надання криптопослуг громадянам і компаніям РФ.
- Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.
- Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.
Крім того, ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Союзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.
Окремий блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.
Раніше стало відомо, що 19-й пакет санкцій припинила блокувати Австрія, але вето на пакет зберігала Словаччина.
