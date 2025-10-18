Reuters: Австрія погодиться на ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У суботу, 18 жовтня, Австрія заявила, що підтримає 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, змінивши свою попередню позицію та усунувши головну перешкоду для його ухвалення, пише агентство Reuters.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують зібратися в понеділок у Люксембурзі, де сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Раніше, 8 жовтня, стало відомо, що Австрія блокує 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ, вимагаючи «послаблень для розблокування 2 млрд євро Raiffeisen Bank у РФ».

Згідно з проєктом пропозиції, через труднощі, що виникли у банку Raiffeisen International Bank (RIB), Австрія прагне внести певний «відступ» до чинних санкцій ЄС, що дало б змогу компетентним органам, за власним розсудом, дозволити розморожування заморожених коштів.

Раніше редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив, що у ЄС досягнуто домовленості про обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето, але весь пакет санкцій може бути схвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні.

Також видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що уряди ЄС погодилися обмежити поїздки російських дипломатів у межах блоку. Запропоновані правила змусять російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

19 вересня Єврокомісія презентувала черговий – 19 – пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, пропонується, що Євросоюз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – раніше дедлайн планувався на кінець 2027 року. Також пропонуються санкції щодо ще 118 суден так званого тіньового флоту Росії.