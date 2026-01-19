«Базукою» по США? Союзники сваряться через Гренландію й відсувають убік Україну

17 січня президент США Дональд Трамп оголосив про обкладення тарифами імпорту з восьми держав Європи. Причина – «питання Гренландії».

Американський президент не вдавався у деталі, та в переліку країн, чиї товари з 1 лютого зіткнуться з 10-відсотковими митами у США, – Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди.

Ці країни об’єднує відправлення військ на острів після того, як президент США говорив про його недостатній захист. Європейські лідери розкритикували рішення Трампа й готують можливий контрудар. Та спершу – дипломатія.

На тлі занепокоєнь президента США безпекою в Арктиці низка європейських рішень направила до Гренландії своїх військових. Місія була розвідувальною й мала на меті підтримати військові навчання Данії «Арктична стійкість», що тривали на острові з 15 до 17 січня.

За повідомленнями західних медіа, контингент партнерів не був численним: французькій налічував півтора десятка солдатів, Британія направила одного експерта.

Та цього, ймовірно, виявилося достатньо, щоб спровокувати різку відповідь президента США.

Із лютого товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Нідерландів оподатковуються 10-відсотковим тарифом на будь-який їхній експорт до США.

Із 1 червня він зросте до 25 відсотків. І діятиме, пригрозив Трамп, доки не вдасться досягти угоди про «повну та тотальну» купівлю Гренландії. Вісім країн відповіли спільно: загрози митом підривають трансатлантичну єдність.

«Ми повністю солідарні з Королівством Данія та народом Гренландії… Загрози введення мит підривають трансатлантичні відносини та створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет», – йдеться у заяві вісімки.

Про ризик «небезпечної спіралі» заявила, реагуючи на тарифи, й очільниця Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європа залишиться об'єднаною і готовою захищати свій суверенітет.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас іронічно зазначила, що Росія та Китай, вочевидь, святкують і що мита ризикують зробити Європу та США біднішими.

«Тарифи ризикують… підірвати наше спільне процвітання. Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання – допомогти припинити війну Росії проти України», – написала в Х чільна дипломатка ЄС.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав тарифи неправильними.

«Це неправильний спосіб вирішення розбіжностей всередині альянсу… Правильний спосіб підійти до питання такої серйозності – це спокійне обговорення між союзниками», – зауважив 19 січня Стармер.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав їх несподіваними, з огляду на те, що військова присутність союзників у Гренландії підвищує безпеку в Арктиці, й саме це непокоїло президента Трампа. Діалог Данії та США щодо острова, сказав, продовжиться.

«Ми просили про конструктивний діалог з нашими американськими союзниками та друзями… Ми дотримуватимемося плану, якщо США не вирішать інакше. Але водночас, звичайно, нам потрібна відповідь ЄС», – заявив данський чільний дипломат.

«Базука» від ЄС

Євросоюз почне зі своїх традиційних методів залагодження ситуації – дипломатії. Посадовець ЄС, поінформований із внутрішніми дискусіями, запевнив Радіо Свобода, що «повна відданість дипломатичному вирішенню та діалогу буде підходом ЄС у найближчий період».

19 січня у швейцарському Давосі стартує щорічний Всесвітній економічний форум (WEF), і на його полях готується зустріч Дональда Трампа з представниками Європи.

Financial Times дізналося, що Гренландія в Давосі певним чином потіснить із порядку денного Україну. Трампа збиралися переконувати у Швейцарії надати їй післявоєнні гарантії безпеки. А тепер, паралельно задаючись питанням, чи можна довіряти президентові США, «рвуть свої нотатки» і натомість готують нові, розповіло джерело видання. В них – описують можливу відповідь Брюсселя на мита Трампа.

22 січня у Брюсселі відбудеться позачерговий саміт лідерів ЄС, скликаний Антоніу Коштою цього тижня через напруженість довкола Гренландії. Президент Євроради заявив про готовність Євросоюзу «захищатися від будь-яких форм примусу, водночас продовжуючи діалог зі Сполученими Штатами з питань спільного інтересу».

18 січня запровадження тарифів Сполученими Штатами проти окремих європейських держав уже обговорили посли членів ЄС.

«Країни, які виступили, погодилися, що якщо США запровадять ці тарифи, це зайде надто далеко, і нам доведеться реагувати», – сказав Радіо Свобода на умовах анонімності дипломат, знайомий із обговореннями.

Розглядається, повідомили співрозмовники Радіо Свобода, запровадження мит на суму 93 мільярди євро.

На столі – й можливість жорсткого контрудару, хоча дипломати вважають малоймовірним, що ЄС урешті до нього вдасться. Зокрема – через потенційний опір Італії, Польщі, Чехії, Угорщини.

Президент Франції, зокрема, пропонує випробувати «торговельну базуку» – опцію, яку тут ще ніколи не застосовували. Ім'ям американського ручного протитанкового гранатомета називається європейський інструмент протидії примусу.

Це комплекс торговельних заходів у відповідь, що дозволяють Європі вводити тарифи та обмеження на інвестиції проти інших країн. Задумувався він для Китаю. Але тепер у Європи на столі – щодо США опції, які раніше, пише Politico, здавалися немислимими.

Застосування «базуки» 19 січня не виключив віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль. Принаймні посадовець сказав, що слід розглянути таку можливість.

«Чинна митна угода зі Сполученими Штатами, яку мав ухвалити Європейський парламент цього тижня, була призупинена. По-друге, у нас є європейські мита на імпорт зі Сполучених Штатів, які були призупинені до 6 лютого. Вони можуть набути чинності (йдеться про тарифи на американський імпорт сумою на 93 мільярди євро – ред.). І по-третє, я також хотів би наголосити, що існує юридично встановлений європейський інструментарій заходів, який ми можемо використовувати для реагування на економічний шантаж дуже чутливими заходами. І тепер нам слід розглянути можливість використання цих заходів», – наголосив Клінгбайль.