Трамп направив прем’єру Норвегії лист, в якому пов’язав питання Гренландії з тим, що йому не присудили премію миру – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп направив прем’єру Норвегії Йонасу Гару Стере листа, в якому пов’язав свої претензії на Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру, повідомляє Bloomberg.

«Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за зупинення понад 8 воєн, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир. Хоча це завжди буде домінантним, але тепер я можу думати про те, що добре і належне для США», – йдеться в листі.

«Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією», – додав президент США.

Нобелівську премію миру не визначає норвезький уряд, а присуджує незалежний комітет.

Запити про коментарі були надіслані до пресслужби Стере та Білого дому, проте наразі відповіді немає.

Існування такого листа підтверджує журналіст PBS News Нік Шифрін. Bloomberg із посиланням на джерела пише, що повідомлення президента США було передано не лише норвезькому прем'єру, а й декільком іншим європейським урядам, але кому саме – не уточнюється.

Норвегія минулого тижня з недовірою відреагувала на те, що лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо вручила свою медаль Трампу, який давно прагнув цієї нагороди. Трамп, який стверджує, що заслуговує на премію миру за врегулювання численних війн протягом свого другого терміну, прийняв медаль від лідера венесуельської опозиції на зустрічі в Білому домі.

«Нобелівська премія та лауреат нероздільні. Навіть якщо медаль чи диплом пізніше потраплять до когось іншого, це не змінює того, кому було присуджено Нобелівську премію миру», – заявив норвезький Нобелівський комітет.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США.

Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО.



