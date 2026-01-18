Китай і Росія святкують – Каллас про погрози Трампа митами через Гренландію

Мита, які США хочуть запровадити проти європейських союзників, грають на руку Китаю і Росії, заявила голова зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас.

«Китай і Росія, мабуть, святкують. Саме вони отримують вигоду від розбіжностей між союзниками. Якщо безпека Гренландії – під загрозою, ми можемо вирішити це питання в рамках НАТО. Мита ризикують зробити Європу і Сполучені Штати біднішими й підірвати наше спільне процвітання. Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання – допомогти припинити війну Росії проти України», – написала Каллас у соцмережі X 17 січня.

Напередодні також голови Єврокомісії і Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн й Антоніу Кошта виступили зі спільною заявою, в якій йдеться про те, що запровадження мит підірве трансатлантичні відносини і може призвести до «небезпечної спіралі».

Посли країн Євросоюзу 18 січня зберуться на екстрену нараду після того, як президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит для незгодних із його політикою щодо Гренландії.

17 січня Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.