«Арктичний вартовий». НАТО зменшує напруженість довкола Гренландії

Третього січня рано-вранці зі столиці Венесуели Каракаса й інших міст країни почали надходити повідомлення про повітряні удари по ній. Очевидці розповідали про вибухи на військовій базі у Фуерті-Тіуна, де перебуває вище військове керівництво країни.

Повідомлення ширилися на тлі неодноразових попереджень президента США Дональда Трампа про нові можливі заходи проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі.

Годинами пізніше сам Трамп підтвердив «широкомасштабний» удар проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США також заявив, що Мадуро та його дружину було захоплено й вивезено з країни. Деталі операції обіцяв оприлюднити того ж дня трохи пізніше.

Подробиці зі США: що відомо

Американський телеканал CBS News повідомив, що президента Венесуели Мадуро захопили спецпризначенці з елітного підрозділу США «Дельта Форс».

«Багато гарного планування, багато чудових військ і чудових людей… Це була справді блискуча операція», – заявив у короткому коментарі The New York Times президент США Дональд Трамп, нагадавши, що подробиці будуть на пресконференції згодом.

Видання дізналося, що серед американських військових не було втрат під час операції. При цьому в результаті авіаударів у Венесуелі є загиблі й потерпілі. Їх кількість наразі невідома.

Тиран пішов. Тепер він – нарешті – постане перед правосуддям за свої злочини

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау написав в Х про «новий світанок для Венесуели» внаслідок американської операції там.

«Тиран пішов. Тепер він – нарешті – постане перед правосуддям за свої злочини», – натякнув посадовець на те, яка саме доля очікує на президента Венесуели Ніколаса Мадуро – авторитарного наступника лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують режим Мадуро у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

Ще 2020 року США заочно звинуватили Мадуро в корупції, торгівлі наркотиками та інших злочинах. Вирок виніс Окружний суд Нью-Йорка. Держдепартамент обіцяв винагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати президента Венесуели.

Сенатор-республіканець Майк Лі заявив, що зідзвонився з держсекретарем Марко Рубіо – вони обговорювали події у Венесуелі.

«Він (очільник Держдепартаменту США – ред.) повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовослужбовцями для пред'явлення йому кримінальних звинувачень у Сполучених Штатах», – написав Лі в Х.

Відповідальна за економічну політику віцецепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, в руки якої, згідно з Конституцією країни, має перейти влада, за даними американських ЗМІ, попросила Дональда Трампа про докази, що Мадуро з дружиною живі. Виступаючи по державному телебаченню, Родрігес заявила, що їй невідоме місце їхнього перебування.

Сенатор-республіканець Лі з посиланням на Марко Рубіо заявив, що Мадуро перебуває під вартою у США. Джерела Sky News стверджують, що його арешт був узгоджений шляхом переговорів.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріньйо Лопез назвав атаку США «актом боягузництва» і заявив, що переговорів не буде. Лопез відкинув заяви, що операція пов’язана з наркотрафіком, і вважає її справжньою метою зміну в країні влади.

Реакція Москви

У Москві прокоментували події у Венесуелі фактично одразу, щойно з’явилися офіційні підтвердження можливої зміни влади там.

У російському МЗС заявили про «акт збройної агресії США проти Венесуели». Засудили його і висловили глибоку стурбованість, запропонувавши скликати Радбез ООН щодо Венесуели.

«Латинська Америка має залишатися зоною миру, якою вона проголосила себе 2014 року. А Венесуелі має бути гарантоване право самій визначати свою долю без будь-якого деструктивного, тим паче військового втручання ззовні», – йдеться в заяві МЗС Росії, яка сама з 2014 року веде війну проти України й прагне до політичного контролю над нею.

Невдовзі російське зовнішньополітичне відомство, будучи «вкрай стривоженим» повідомленнями про вивезення з Венесуели її лідера Мадуро, випустило ще одну заяву: хоче ясності щодо цієї ситуації.

«Подібні дії, якщо вони реально мали місце, є неприйнятним посяганням на суверенітет незалежної держави, повага якої є ключовим принципом міжнародного права», – кажуть в МЗС Росії.

Раніше, у репортажі від 31 жовтня, газета The Washington Post повідомила, посилаючись на отримані документи, що Мадуро написав листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням до Москви посилити протиповітряну оборону Венесуели шляхом оновлення раніше придбаних військових літаків «Сухой».

Листа мав доставити міністр транспорту Венесуели, який, за повідомленнями Росії, відвідав Москву в середині жовтня, йдеться в публікації. Видання також дізналося, що Мадуро шукав підтримки у Китаю та Ірану. Ні в Москві, ні в Каракасі не коментували публічно ці повідомлення.

Однак, за даними сайту відстеження польотів FlightData24, наприкінці жовтня до Каракаса прибув великий російський транспортний літак Іл-76, здійснивши складний маршрут із кількома зупинками. Незрозуміло, що було на борту.

Аналітики, що спілкувалися тоді з Радіо Свобода, вказували на обмежені можливості Москви допомогти своєму союзнику Мадуро, попри угоду між Росією та Венесуелою про стратегічне партнерство. Причина – війна в Україні зокрема, але не тільки.

«Якщо США серйозно налаштовані на зміну режиму у Венесуелі силою, Росія навряд чи зможе якось допомогти», – говорив на початку листопада Радіо Свобода старший аналітик з питань Росії в Crisis Group Олег Ігнатов. «Це було неможливо як до, так і після [початку масштабної] війни в Україні. Тут грають роль елементарна географія та логістика».

Наголошували, що і падіння Мадуро стане серйозним ударом для Москви, послабивши її вплив у Латинській Америці, як свого часу він ослаб на Близькому Сході після повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Лунали водночас попередження, що Москва спробує знайти вигоду навіть у такому сценарії.

«Це посилило б аргумент Росії, що саме Захід, а не Росія, є ворогом Глобального Півдня: зарозумілим, агресивним і імперіалістичним», – говорив Радіо Свобода аналітик із питань Росії та почесний професор Школи слов’янських і східноєвропейських студій Лондонського університетського коледжу Марк Галеотті.

Реакції ЄС

Зі своїм колегою у США Марко Рубіо зідзвонилася також топдипломатка ЄС Кая Каллас, після чого закликала до стриманості.

«ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро не вистачає легітимності і виступав за мирний перехідний період. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим головним пріоритетом», – написала посадовиця в Х.

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що «з великим занепоєнням» стежить за ситуацією у Венесуелі, й теж закликав поважати міжнародне право.

«Європейський Союз закликає до деескалації та вирішення проблеми з повною повагою до міжнародного права та принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати мирне, демократичне та інклюзивне рішення у Венесуелі», – написав у Х Кошта.

Реакції Києва

Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро «порушив усі ці принципи», заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 січня.

«Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників», – написав Сибіга в соцмережі Х.

Український міністр заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. «Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу», – наголосив Сибіга.

Київ виступає «за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців», додав міністр закордонних справ України.

Активно обговорює цю тему й інтернет-спільнота. Так, колишній спецкореспондент видання УНІАН у Москві, а нині блогер Роман Цимбалюк проводить паралель із прагненням Путіна захопити Київ за три дні, яке залишилося нереалізованим. А Захід, продовжує журналіст, «не такий слабкий, як багатьом хотілося думати».

«Трамп за одну ніч провернув операцію, про яку вже гуде весь світ… Уявляєте, що зараз відбувається у Москві? Схоже, російському диктатору залишається лише віддавати накази терміново копати бункери та уникати публічних заходів. Світ змінює розклади, і Захід явно показує, що він не такий і слабкий», – написав Цимбалюк.

Політолог Вадим Денисенко вказує на безпідставність популярних у таких ситуаціях побоювань, що про Україну партнери тепер забудуть, будучи зайнятими вирішенням проблем в інших частинах світу. Він зауважує і на труднощах для Москви, що продавала свою нафту в обхід існуючих цінових обмежень з допомогою Венесуели зокрема.

«Венесуела, Іран та Україна – єдиний шанс Трампа зберегти більшість в конгресі… Якщо Трампу вдасться бліц-криг зі зміною режиму Мадуро, це може ускладнити роботу російського тіньового флоту. Не зупинить, звичайно, але ускладнить фінансові та логістичні ланцюжки… Зараз росіяни змішують російську нафту з венесуельською, яка також продається в режимі тіньового флоту», – написав у фейсбуці Денисенко.

Колишній народний депутат Борислав Береза каже про «карму» для Мадуро, чий міністр закордонних справ став на бік Москви у війні проти України, однак зауважує і на негативних наслідках американської спецоперації у Венесуелі.

«Право сили тепер безальтернативно буде домінувати над силою права. Мадуро, звісно, покидьок і союзник РФ, але те, що Трамп розпочав цю війну за відсутності приводу, як і Росія проти України, точно не додає світу стабільності…

Чому почалася війна? Не через те, що Мадуро диктатор та наволоч. А тому, що у Венесуели є нафта у неймовірних об'ємах, тому що у США є сила, тому що це бізнес. До речі, у Росії теж є нафта, але щось Трамп не поспішає воювати з РФ», – підкреслює у своєму дописі Береза.

Громадський діяч Євгеній Прокопишин звертає увагу на іншу деталь: люди Мадуро зберігають свої посади, а відтак – «режим у Венесуелі не змінився від слова зовсім». Блогер пише про два можливі сценарії.

«США домовилися з найближчим його оточенням, щоб вони його здали в обмін на імунітет, після чого мають оголосити і провести демократичні вибори (на яких переможуть проамериканські сили).

США домовилися з РФ щодо розміну: американцям – Венесуела, росіянам – Україна. Не факт, що це правда, але ймовірність така є», – вважає Прокопишин.

Швидкої зміни ситуації на ринках природних ресурсів з огляду на багатство Венесуели нафтою, газом, золотом – не очікують. На збільшення видобутку, наголошує чимало експертів, можуть піти роки.



