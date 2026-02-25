Канцлер Німеччини прибув до Китаю для переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Китаю для переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

«Ми хочемо зміцнити торговельні відносини між Німеччиною та Китаєм. Той факт, що дві з трьох найбільших економік торгують одна з одною, створює велику силу та процвітання. Якщо ця динаміка буде збалансованою та надійною, обидві країни отримають велику вигоду», – написав він у соцмережі Х.

Як повідомляє DPA, Мерц також заявив про потребу відновити німецько-китайські урядові консультації, які були перервані зміною уряду в Берліні та пандемією.

Мерц також зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном у середу після приземлення до столиці Китаю вранці.

Останні китайсько-німецькі урядові консультації відбулися в Берліні у 2023 році. Цей формат проводиться з 2011 року і має на меті поглибити співпрацю між двома сторонами.

Китай, економіка номер два у світі, минулого року обігнав Сполучені Штати, ставши найбільшим торговим партнером Німеччини.



