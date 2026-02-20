Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Китайський тил Путіна. Чому Європі досі складно обмежити зв’язки Москви й Пекіна

Президент Росії Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін під час офіційної церемонії зустрічі в Пекіні, Китай, 16 травня 2024 року
Президент Росії Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін під час офіційної церемонії зустрічі в Пекіні, Китай, 16 травня 2024 року

Коротко

  • Спроби Європи натиснути на Пекін, щоб він натиснув своєю чергою на Кремль, не змогли уповільнити його підтримку Москви.
  • Це вказує на прогалини у механізмах контролю та глибоку економічну залежність Європи від Китаю, повідомили аналітики та посадовці ЄС Радіо Свобода.

БРЮССЕЛЬ – Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні політики дискутують, чи можуть дипломатичний тиск і санкції переконати Китай обмежити підтримку Москви.

Однак через чотири роки після вторгнення підтримка Росії з боку Китаю лише поглибилася. Пекін забезпечує Росії життєво важливу економічну «подушку» шляхом закупівлі енергоносіїв, постачання критичних мінералів для виробництва дронів, а також стабільний потік товарів подвійного призначення – зокрема мікроелектроніки та промислового обладнання, повідомили Радіо Свобода високопосадовці ЄС.

«Саме тому ми ведемо постійний діалог із китайською стороною, щоб вказати їй на цей беззаперечний факт», – сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Посадовці та аналітики, які спілкувалися з Радіо Свобода, зазначають, що Китай утримується від прямої військової допомоги, однак послідовно розширює економічну, технологічну та дипломатичну співпрацю з Москвою. За їхніми словами, ця співпраця, ймовірно, цьогоріч лише посилиться, що дедалі більше ускладнює спроби європейських урядів вплинути на Пекін.

Президент Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибули на прийом з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Пекіні, Китай, 3 вересня 2025 року
Президент Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибули на прийом з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Пекіні, Китай, 3 вересня 2025 року

Аналітики зазначають, що спочатку китайські посадовці побоювалися економічних наслідків війни, однак згодом дійшли висновку, що конфлікт вигідний Пекіну, оскільки тримає Європу зосередженою на Україні, а не на Азії. Прогнозований економічний вплив на Китай поки що виявився мінімальним і обмежився невеликими незалежними нафтопереробними заводами та приватними компаніями без значного зв’язку з ширшою економікою.

Китай розуміє, що Європа навряд чи запровадить проти нього повноцінні санкції
Єва Зайверт

«Китай не очікує серйозних наслідків, тому що їх фактично й не було», – сказала Радіо Свобода Єва Зайверт, старша аналітикиня берлінського аналітичного центру MERICS. – Китай розуміє, що Європа навряд чи запровадить проти нього повноцінні санкції, і намагається не підіймати свою підтримку над порогом, який міг би спровокувати жорсткішу реакцію».

Обмежена реакція Заходу

Від лютого 2022 року Брюссель додає китайські компанії до санкційних списків, вважаючи їх частиною ланцюгів постачання або фінансових потоків, пов’язаних із російськими воєнними зусиллями. Очікується, що цей перелік розшириться в межах 20-го пакета санкцій ЄС, який готують до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон, президент Китаю Сі Цзіньпін та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Париж, Франція, 6 травня 2024 року
Президент Франції Емманюель Макрон, президент Китаю Сі Цзіньпін та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Париж, Франція, 6 травня 2024 року

У проєкті документа, з яким ознайомилося Радіо Свобода, є кілька нових китайських компаній.

Втім, ці заходи не змогли обмежити китайську підтримку. Поки Індія – один із найбільших покупців російської нафти – нещодавно почала скорочувати закупівлі, Пекін заповнив цю нішу. За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Китаю в лютому досяг рекордного рівня після зростання впродовж останніх трьох місяців.

Бенджамін Шмітт, старший науковий співробітник Центру енергетичної політики Кляйнмана та Perry World House при Університеті Пенсильванії, сказав Радіо Свобода, що «просто не було достатнього рівня застосування санкцій і контролю за експортом технологій, щоб це відповідало задекларованій меті – обмежити підтримку Москви з боку Пекіна».

За його словами, ця прогалина відображає ширшу проблему: санкції розширювалися швидше, ніж здатність західних урядів забезпечити їх ефективне виконання.

«Це означає, що реальний ефект санкцій і експортного контролю часто суттєво відстає від масштабів санкційної політики, яку ухвалюють законодавці по обидва боки Атлантики», – сказав Шмітт, колишній посадовець Державного департаменту США.

Нафтопровід Росія-Китай
Нафтопровід Росія-Китай

Нині на Китай припадає понад 40 відсотків російського нафтового експорту, і він став головним постачальником товарів подвійного призначення, які мають пріоритетне значення. Крім того, лідер Китаю Сі Цзіньпін допоміг послабити дипломатичний тиск на президента Росії Володимира Путіна, провівши з ним 19 зустрічей або телефонних розмов від початку повномасштабного вторгнення.

Президент «Ліберально-демократичної ліги України» Артур Харитонов сказав Радіо Свобода, що через потік товарів і технологій із Китаю «Росія може продовжувати цю війну стільки, скільки буде потрібно».

Дві країни також намагаються обходити західні санкції, торгуючи в рублях і юанях, зауважують фахівці. Російські посадовці стверджують, що 99 відсотків двосторонньої торгівлі у 2025 році здійснювалося в цих двох валютах.

Церемонія зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон з головою Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною у великому залі народних зборів, Пекін, Китай, 4 грудня 2025 року
Церемонія зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон з головою Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною у великому залі народних зборів, Пекін, Китай, 4 грудня 2025 року

ЄС також утримується від запровадження масштабних секторальних санкцій проти Пекіна через тісні економічні зв’язки між блоком і Китаєм.

Обсяг торгівлі між ЄС і Китаєм у 2024 році сягнув приблизно 785 мільярдів доларів, що пояснює обережність європейських лідерів щодо радикальних санкцій проти Пекіна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна сказав Радіо Свобода, що в такій ситуації Європа певною мірою залежить від Китаю і змушена обирати між захистом своєї економіки та ризиком «вистрілити собі в ногу», якщо завдати Китаю сильнішого удару санкціями та експортними обмеженнями.

Цахкна відвідав Пекін у листопаді у складі естонської делегації та зазначив, що Таллінн і інші європейські столиці продовжують закликати китайських посадовців вплинути на Путіна та його дії щодо України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна дає інтерв'ю Радіо Свобода після 62-ї Мюнхенської безпекової конференції. Німеччина, Мюнхен, 15 лютого 2026 року
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна дає інтерв'ю Радіо Свобода після 62-ї Мюнхенської безпекової конференції. Німеччина, Мюнхен, 15 лютого 2026 року

Дилема Європи щодо Китаю

Європейські посадовці стверджують, що лише через діалог із Сі Цзіньпіном можна спробувати вплинути на його позицію з питань безпеки.

Ми завжди наголошували, що очікуємо від Пекіна використання свого впливу
Паулу Ранжел

«В усіх моїх діалогах із Ваном Ї, у розмовах нашого прем’єр-міністра із Сі Цзіньпіном, а також публічно ми завжди наголошували, що очікуємо від Пекіна використання свого впливу», – сказав Радіо Свобода міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.

На тлі торговельної напруженості з Вашингтоном європейські лідери останнім часом активізували контакти з Пекіном: наприкінці 2025 року Китай відвідав президент Франції Емманюель Макрон, цьогоріч – прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує візит цього місяця.

Очікується також, що президент США Дональд Трамп зустрінеться із Сі в Китаї у квітні.

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами на борту Air Force One, 19 лютого 2026 року
Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами на борту Air Force One, 19 лютого 2026 року

Ван Ї намагався скористатися дипломатичними можливостями під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, заявивши, що Китай не є стороною, безпосередньо залученою до конфлікту, і «не має вирішального слова» щодо будь-якого політичного врегулювання в Україні, однак Пекін «у свій спосіб надасть повну підтримку мирному процесу».

У Мюнхені Ван Ї зустрівся з низкою європейських посадовців, зокрема з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який сказав Радіо Свобода, що Київ «зацікавлений у подальшому розвитку цього напрямку взаємовигідної співпраці» з Пекіном. Китай є найбільшим окремим торговельним партнером України, обсяг торгівлі між країнами торік становив 21 мільярд доларів.

Китай не хоче бачити Росію переможеною, але й не хоче мати поряд із собою тріумфальну Росію
Гуннар Віганд

«Китай не хоче бачити Росію переможеною, але й не хоче мати поряд із собою тріумфальну Росію, – сказав Радіо Свобода Гуннар Віганд, колишній високопосадовець ЄС і науковий співробітник Німецького фонду Маршалла. – Тому вони не розривають зв’язки з Україною й водночас підкреслюють, що підтримують її територіальну цілісність».

Відносини Китаю та Росії за останні десятиліття еволюціонували – від суперництва часів Холодної війни до тіснішого зближення за правління Сі та Путіна.

Західні посадовці зазначають, що недовіра між Пекіном і Москвою зберігається, однак їхня спільна опозиція до західного тиску переважає ці розбіжності.

«Китай не рятує Росію, але водночас не рятує й Україну, – сказала Радіо Свобода членкиня правління Української асоціації китаєзнавства Віта Голод. – Це своєрідний стратегічний китайський нейтралітет».

  • Зображення 16x9

    Зоряна Степаненко

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеного RFERL телеканалу «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG