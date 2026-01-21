На білоруській нафтобазі біля кордону з Україною встановили російську систему ППО – «Схеми»

На території Мозирського нафтопереробного заводу (НПЗ), що на півдні Білорусі, на початку серпня 2025 року з’явилась система протиповітряної оборони, схожа на російську зенітно-ракетну установку «Тор». Це встановили «Схеми», проєкт Радіо Свобода, проаналізувавши супутникові знімки Planet Labs, та опитавши експертів.

Знімки з супутника за минулий рік, які дослідили журналісти, свідчать про те, що роботи з облаштування позиції для системи ППО на території заводу розпочались у січні 2025 року – за сім місяців до того, як там зʼявився сам зенітно-ракетний комплекс. Тоді ж, у січні 2025 року, про появу й інших захисних споруд – вогневих точок, окопів та блокпостів – навколо Мозирського НПЗ повідомляв моніторинговий проєкт «Білоруський Гаюн».

Система ППО, яку влітку минулого року на території нафтобази зафіксував супутник, може бути російським зенітно-ракетним комплексом «Тор», важає авіаексперт Анатолій Храпчинський. На це, за його словами, вказує форма тіні від установки, яку найкраще видно на знімках Planet Labs високої роздільної здатності за 16 січня 2026 року.

«Ми бачимо, що в об’єкта на знімку тінь схожа на танк (башта та шасі), а його довжина-ширина чітко відповідає розмірам такої системи, як «Тор». Скоріш за все, це сучасний «Тор-М2», який побудований, зокрема, на шасі від білоруського «Мінського заводу колісних тягачів»», – сказав Храпчинський у коментарі «Схемам».

У листопаді 2022 року опозиційний телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» повідомляв, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО «Тор-М2».

«Це саме той клас ППО, який оптимізований під низьковисотні, малорозмірні цілі, зокрема, великі ударні дрони, тому його розгортання – це логічний елемент превентивного захисту. Схоже, що Лукашенко намагається мінімізувати ризик «інцидентів», у тому числі можливих диверсій, навіть з російського боку, і це точно не про боротьбу з власними партизанами», – пояснив Храпчинський.

Авіаексперт додав, що білоруський лідер Олександр Лукашенко послідовно намагається уникнути прямої участі у бойових діях і захист ППО – один зі способів триматися цього курсу.

Згідно з архівною версією вебсайту Мозирського НПЗ, яка збереглася в сервісі WebArchive, підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Розташоване воно за 30 кілометрів на північ від кордону з Україною.

З жовтня 2022 року цей завод перебуває під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України. Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді повідомляв, що Мозирський НПЗ є одним із постачальників власної продукції в Росію. Зокрема, через нафтопровід «Дружба», частиною інфраструктури якого, згідно з повідомленнями російських та українських ЗМІ, є нафтобаза.

У січні 2025 року низка російських пропагандистських телеграм каналів заявили про нібито проліт безпілотників з України у напрямку Мозирського НПЗ. Втім, незалежний моніторинговий проєкт «Білоруський Гаюн», посилаючись на свої джерела, спростував цю інформацію.

Упродовж осені 2025 року Збройні сили України, за даними Генерального штабу, уразили понад 50 об’єктів паливної та військово-промислової інфраструктури на території Росії, зокрема об’єкти, що входять до системи нафтопроводу «Дружба». Це непересічна кількість успішних влучань, за словами опитаних «Схемами» експертів.

Журналісти-розслідувачі склали інтерактивну мапу уражених російських стратегічних об’єктів та проаналізували наслідки цих ударів за допомогою супутникових знімків та експертизи опитаних аналітиків нафтопаливної галузі.