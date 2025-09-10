У 2022 році Росія використала Білорусь як плацдарм для подальшого повномасштабного вторгнення до України. Минуло більше трьох років. Відтоді у республіці відбулась масштабна модернізація військових об’єктів: аеродромів, де армія РФ, зокрема, раніше розміщувала бойову авіацію, військових баз та складів з боєприпасами. Ці зміни зафіксували журналісти, аналізуючи десятки супутникових знімків білоруської території протягом 2022-2025 років. Особливу увагу на себе звертають два нових об’єкти – ймовірно, військові бази, які прямо зараз зводять біля кордонів України. Радіо Свобода створило мапу нових та модернізованих військових об’єктів Білорусі, до якої також увійшли полігони, які будуть використовуватись під час спільних з Росією військових навчань «Захід-2025», які пройдуть з 12 по 16 вересня.