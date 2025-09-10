Секретні бази Лукашенка. Мапа нових і відбудованих військових об’єктів Білорусі

У 2022 році Росія використала Білорусь як плацдарм для подальшого повномасштабного вторгнення до України. Минуло більше трьох років. Відтоді у республіці відбулась масштабна модернізація військових об’єктів: аеродромів, де армія РФ, зокрема, раніше розміщувала бойову авіацію, військових баз та складів з боєприпасами.

Ці зміни зафіксували журналісти «Схем» (проєкти Радіо Свобода), у співпраці з колегами з білоруської служби Радіо Свобода та естонських видань Delfi та Eesti Ekspress, аналізуючи десятки знімків білоруської території, зроблених з супутника Planet Labs протягом 2022-2025 років. Особливу увагу на себе звертають два нових об’єкти – ймовірно, військові бази, які прямо зараз зводять біля кордонів України. Напередодні спільних з Росією військових навчань «Захід-2025» «Захід-2025» – це стратегічні російсько-білоруські військові навчання, заплановані на 12–16 вересня. Це перші навчання під кодовою назвою «Захід», організовані після початку повномасштабної війни проти України. Основна частина навчань відбувається в центральній частині Білорусі. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але – за різними західними джерелами – насправді може бути до 150 тисяч. Офіційна мета навчань – перевірка готовності російської та білоруської армій до оборони території обох країн. Водночас, на думку Заходу, навчання насправді мають на меті нарощування наступальних можливостей обох армій., які триватимуть з 12 до 16 вересня.

На основі супутникових фото та аналізу відкритих даних журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які будуть використовуватись під час майбутніх навчань.

Аеродроми

У 2022-му році армія РФ активно використовувала мережу військових аеродромів Білорусі для розміщення своїх гелікоптерів, винищувачів, десантно-транспортних і радіолокаційних літаків. Уже після виведення основної частини російської авіації режим Олександра Лукашенка розпочав масштабну модернізацію більшості цих об’єктів.

Один з таких прикладів – аеродром «Лунинець», розташований у понад 50 км від кордону з Україною. До повномасштабного вторгнення він тривалий час залишався закинутим, а у 2022-му став місцем базування більше двох десятків російських винищувачів Су-25, бомбардувальників Су-34 та гелікоптерів, які атакували Україну в перші дні великої війни.

Майже одразу після повернення авіації до Росії, відповідно до супутникових фото, на летовищі протягом 2022-2024 років відновили казарми, модернізували старі ангари та звели нові, побудували склади пального та фортифікаційні споруди, встановили численні системи ППО та ракетні комплекси.

У 2023 році аеродром став постійним місцем дислокації нового білоруського підрозділу протиповітряної оборони – 56-го зенітно-ракетного полку.

Як свідчить аналіз фото з супутника, перебудова торкнулася й інших аеродромів, хоч і не така масштабна, як на «Лунинці».

На летовищах «Ліда» (Гродненська область), «Барановичі» (Берестейська область), «Зябровка» (Гомельська область) та «Мачулищі» (Мінська область) побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У перший рік повномасштабної війни ці аеродроми також активно використовувала російська армія. Зокрема, летовище «Зябровка» стало однією з головних баз у Білорусі для російських ударних гелікоптерів, які атакували Україну у лютому 2022-го.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі «Схемам» каже: «Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну чи одну з держав ЄС з території Білорусі, без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. Але сьогодні ми повинні уважно стежити не лише за появою літаків, а й за розбудовою інфраструктури захисту – зведенням капонірів для укриття літаків, монтажем антидронових сіток над стоянками та технікою, облаштуванням нових укріплень для ППО. Це стане прямим індикатором, що ворог готує бази не до навчань, а саме до бойового використання в умовах загрози ударів».

Нові бази

Наприкінці травня 2022 року, вже після того, як російська армія зазнала поразки і повністю вийшла з Київської області, Олександр Лукашенко наказав створити в Білорусі новий підрозділ військ – Південне оперативне командування. Його задачею стала охорона білоруського кордону від, нібито, загроз із боку України. Та, схоже, для нового командування могло не вистачити військових баз на новому для армії Білорусі напрямку.

Аналізуючи фото з Planet Labs, журналісти звернули увагу на два нових об’єкти біля кордонів з Україною.

Перший – на околиці міста Гомель, за понад 30 кілометрів від кордонів України. Ймовірно, це майбутня військова база. З кінця 2023-го на ділянці розчистили територію, вирубали дерева. Свіжі супутникові знімки свідчать, що на території вирубаного лісу наразі активно зводять інфраструктуру.

Зокрема, на фото з Planet Labs за 4 вересня видно численну будівельну техніку. Вже розпочате будівництво фундаментів декількох будівель, через ліс прокладають нову дорогу та розчищають територію від дерев на кількох сусідніх локаціях, в одній з яких, згідно з інформацією про земельну ділянку з кадастру, мають створити учбово-тактичне поле для тренувань.

У державних тендерах та кадастрах об'єкт позначено як «військове містечко в Гомельській області з навчально-тактичним полем». У білоруських медіа повідомляли, що на його території буде плац, казарми та їдальня на 680 посадкових місць.

Розміри та інфраструктура цього містечка відповідає розмірам існуючих військових баз у Білорусі, тобто там потенційно зможе розміститись військова бригада середньою чисельністю близько трьох тисяч осіб.

Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись, але враховуючи той факт, що для «посилення південної ділянки» білоруська влада створила нове формування – 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі – то це може бути саме для неї.

Другий об’єкт біля кордонів України у Білорусі почали будувати у 2024 році. Ймовірно, це також військова база. Вона розташована на південь від Мінська, на території колишньої радянської бази «Військовий табір №25 «Павлівка», де раніше дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, озброєний радянськими балістичними ракетами середньої дальності Р-12, а також мобільними ракетними комплексами «Піонер» та «Тополь». Згодом, після розпаду СРСР, ця радянська база була повністю зруйнована.

На супутникових знімках за серпень 2025 року на цій території вже зведені складські приміщення, захищені фортифікаційними спорудами, три ангари для техніки, а також закладені фундаменти для інших будівель – зокрема, для розміщень особового складу. На фото з супутника журналісти помітили неподалік ще три майданчики, з'єднані автомобільними дорогами, з частково зведеними фундаментами майбутніх будівель.

Наразі невідомо, який саме підрозділ армії Білорусі або Росії буде там дислокуватись.

Офіційно білоруська влада про це будівництво не говорить. Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що новітню російську балістичну ракету середньої дальності «Орешник» можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.

«Це може бути місцем, де буде зберігатися «Орешник», – каже польський військовий експерт Конрад Музика у коментарі білоруській службі Радіо Свобода, оцінюючи нове будівництво.

Він додає: «Загалом не так вже й дивно, що вони будують нові бази, розширюють військові об'єкти тощо. Вони хочуть підготуватися. Тобто, враховуючи, що Лукашенко допоміг Росії вторгнутися в Україну, і досі немає єдиного розуміння, що чекає на Україну в майбутньому, Лукашенко, ймовірно, стурбований будь-якими потенційними військовими наслідками війни в Україні для Білорусі».

Водночас експерт вважає: «Я не думаю, що Білорусь в цілому орієнтована на наступ. Білорусь не має ресурсів для створення армії, яка б загрожувала Україні чи Польщі. Але найбільшою відмінністю того, що там (на півдні Білорусі – ред.) відбувається, порівняно з іншими частинами країни, є присутність російських військ. З того, що нам відомо, росіяни мають там зенітно-ракетні установки. Вони постійно перебувають у стані підвищеної готовності і патрулюють повітряний простір з землі на випадок використання дронів або ракет для атак на цілі в Білорусі. І я думаю, що вони залишаться там ще досить довго».

Розбудована ракетна інфраструктура

Аналізуючи супутникові фото, журналісти окремо звернули увагу на дві військові частини у центральній частині Білорусі, поблизу міста Осиповичі, розбудовані за останні три роки. Одна з них – це 465-та ракетна бригада.

Відповідно до супутникових фото, з початку 2023-го року там стартували масштабні будівельні роботи, які тривають і досі – але, схоже, добігають кінця. Впродовж двох років на її території, за даними білоруської служби Радіо Свобода, розмістили декілька ракетних комплексів «Іскандер-М». Ймовірно, для них побудували три нових ангари, які видно з супутника.

Також на території з’явились склади для зберігання військової техніки та боєприпасів, реконструювали казарми та адміністративні будівлі, а також розбудували спортивний комплекс.

Наприкінці літа 2024-го року супутник зафіксував, що між базою 465-ї ракетної бригади та сусідньою в/ч – 1405-тою артилерійською базою боєприпасів – почали прокладати окрему залізничну колію.

Останню – базу боєприпасів – називають одним з можливих місць зберігання російської ядерної зброї. Про це свідчить розслідування білоруської служби Радіо Свобода, а також припускають експерти газета The New York Times та Федерації американських вчених.

25 березня 2023 року Володимир Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Майже одночасно з цією заявою на території 1405-ї бази в Осиповичах почалися будівельні роботи: так, у західній частині реконструювали кілька старих будівель, зокрема штаб, та побудували три нові, дві з яких, ймовірно, є казармами. Це означає, що особовий склад підрозділу може бути збільшений до 240 осіб.

Окремо на території військової частини розбудували технічну зону. На супутникових фото також можна побачити два земляні вали для систем протиповітряної оборони.

«Захід-2025»

На мапі журналісти позначають також полігони, де, ймовірно, будуть проходити спільні з Росією навчання – «Захід-2025».

Головна їхня мета, кажуть білоруські посадовці, це «перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави, готовності до відображення можливої агресії». Зокрема, на навчаннях обіцяють відпрацювати планування застосування ядерної зброї та ракетного комплексу «Орешник».

Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки що не оголошена.

Офіційно влада Білорусі не називала точних місць проведення навчань, але Лукашенко повідомив, що «Захід-2025» буде проходити на полігонах поблизу міста Борисов.

Борисов – одне з важливих місць для білоруських військових та великий залізничний вузол. Тут розташовано кілька військових баз, де розташовані такі білоруські підрозділи як 120-та окрема механізована бригада, 72-й об'єднаний навчальний центр «Печі», 60-й окремий полк зв'язку, 10-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби. У місті також розташоване Північно-Західне оперативне командування.

Головний полігон в цьому районі має назву 227-й загальновійськовий полігон «Борисовський». Перший ешелон з російськими армійцями та технікою напередодні старту навчань «Захід-2025» прибув туди ще 6 серпня. За даними «Спільноти білоруських залізничників», це, зокрема, військовослужбовці 4-ї гвардійської танкової та 2-ї гвардійської мотострілецької дивізій армії РФ.

На знімку від 23 серпня на цьому полігоні супутник Planet Labs зафіксував близько 100 одиниць техніки та 10 наметів.

Навчання проходитимуть, скоріше за все, також на полігонах «Лепельський» та «Лосвідо».

На супутникових знімках, зроблених на початку вересня, на обох цих полігонах видно вантажно-транспортну військову техніку, якою можуть перевозити особовий склад, та численні намети для військових.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає: «Ми бачимо підтягнуті додаткові боєприпаси і паливно-мастильні матеріали, та й білоруська армія чогось варта, але в цілому я не бачу таких маркерів, які могли б свідчити про переростання у щось більше. Як це було під час навчань «Захід-2021». Але не думаю, що вони (РФ – ред.) завтра, умовно кажучи, кинуть до Білорусі 200 000 військовослужбовців».

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на питання про «Захід-2025» відповів так: «Це планові навчання і саме в цих навчаннях загрози ніякої немає. Вони зараз також не загрожують країнам Європейського Союзу».

Водночас в українському МЗС 22 серпня застерегли Мінськ від провокацій під час навчань.

«Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі», – йдеться у заяві відомства.

При цьому Мінськ заявляв, що не санкціонував участь у війні білоруських підрозділів. Офіційна позиція Олександра Лукашенка – частину російського війська, яка перебувала у Білорусі, «спровокували» і тому вони «повернули на Київ».