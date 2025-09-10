Під Мінськом будують секретну військову базу, де зможуть зберігати «Орешник». Супутникові знімки

У Білорусі будують новий військовий об’єкт, який може мати стратегічне значення для РФ у війні проти України.

Будівельні роботи на півдні від Мінська поблизу села Павлівка розпочалися понад рік тому, у червні 2024 року. Нині площа будівельного майданчика становить понад 2 квадратних кілометри. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що тут може бути розміщений російський балістичний ракетний комплекс «Орешник».

Це будівництво помітили журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), аналізуючи знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі, разом з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress. В межах цієї співпраці журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які, зокрема, будуть використовуватись під час спільних з Росією навчань «Захід-2025», що пройдуть з 12 по 16 вересня.

Ця територія, як з’ясували журналісти – це колишня радянська військова база «Військовий табір №25 «Павлівка». Раніше там дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, озброєний радянськими балістичними ракетами середньої дальності Р-12, а також мобільними ракетними комплексами «Піонер» та «Тополь».

У 1993 році Білорусь приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона стала першою державою, яка добровільно відмовилася від можливості володіння зброєю, що залишилася в країні після розпаду СРСР. У тому ж році Слуцький 306-й полк був знятий з бойового чергування та передислокований до Росії, де пізніше його розформували. А сама база – повністю зруйнована. На частині її території збереглися укріплення, ракетні пускові майданчики, шахти, бункери, ангари та інші військові споруди у занедбаному стані.

Відповідно до супутникових фото, з червня 2024 року на цій території почалася вирубка лісу та земляні роботи. Найактивніший період будівництва припав на 2025 рік.

За цей час у західній частині ділянки вирубали понад квадратний кілометр лісу та побудували 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів за оборонними стінами. Тут також збудували три ангари завдовжки 100 метрів, а також заклали фундаменти різних типів будівель, з’єднані мережею автомагістралей, більшість з яких вже заасфальтовані.

Загалом новий об’єкт має чотири окремі частини – основну та три майже рівні за площею поруч одна з одною. Всі вони з’єднані новозбудованими дорогами.

На північному будівельному майданчику можна побачити фундаменти майбутніх споруд. Ймовірно, це будуть ангари.

На найсхіднішому будівельному майданчику з супутника видно каркас будівлі завдовжки майже 150 метрів, а також – земляні насипи.

Офіційно білоруська влада про це будівництво не говорить. Журналісти також не знайшли жодних згадок про цей об’єкт ані у публічних офіційних документах, ані на кадастрових картах.

Кадри з цієї бази журналісти розшукали у сюжеті на державному телеканалі «ВоенТВ» за травень 2024 року. У ньому йшлося про розмінування ділянки, без назви самого об’єкту.

Польський військовий експерт Конрад Музика у коментарі білоруській службі Радіо Свобода, оцінюючи нове будівництво, припустив, що ця база «може бути місцем, де буде зберігатися «Орешник».

«На мою думку, ці об'єкти пов'язані з якимось обладнанням стратегічного рівня, яке може бути розміщене в Білорусі. Будь то «Орешник» чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, бо в цьому місці можуть бути об'єкти, які використовувалися для зберігання такої зброї під час Холодної війни», – каже Конрад Музика.

Майор у відставці Марко Еклунд, який працював у фінській розвідці понад 20 років і вивчав російську армію, в інтерв'ю Eesti Ekspress сказав, що цей об'єкт схожий на можливу стратегічну ракетну базу.

«Я не можу сказати, чим би ще це могло бути. Якби тут з'явилася база «Орешник», вона могла б якраз підійти для цієї ролі» – зазначив він.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що новітню російську балістичну ракету середньої дальності «Орешник» можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.