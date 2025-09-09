Польща закриває кордон із Білоруссю через навчання «Захід-2025» – Туск

Польща закриє кордон із Білоруссю в ніч із 11 на 12 вересня, оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Також будуть закриті залізничні переїзди, інформує Rzeczpospolita 9 вересня.

«У п’ятницю на території Білорусі, дуже близько до польського кордону, починаються дуже агресивні, з точки зору військової доктрини, російсько-білоруські маневри… Їхньою метою, в сенсі імітації операцій, поки що, є знаменитий Сувалкський перешийок (прикордонна зона між Польщею та Литвою довжиною кількадесят кілометрів, який відділяє союзну РФ Білорусь і російський ексклав, Калінінградську область – ред.). Ми також маємо справу зі зростанням кількості різних провокацій з боку Росії та Білорусі», – додав він.

«Захід-2025» – це стратегічні російсько-білоруські військові навчання, заплановані на 12–16 вересня. Це перші навчання під кодовою назвою «Захід», організовані після початку повномасштабної війни проти України. Основна частина навчань відбувається в центральній частині Білорусі. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але – за різними західними джерелами – насправді може бути до 150 тисяч. Офіційна мета навчань – перевірка готовності російської та білоруської армій до оборони території обох країн. Водночас, на думку Заходу, навчання насправді мають на меті нарощування наступальних можливостей обох армій.